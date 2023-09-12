AKP'li Çelik'ten Sezgin Tanrıkulu açıklaması: 'Tekil bir olay değil'

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AKP MYK toplantısı, saat 16.20'de başladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"15 Temmuz darbe girişimi ve kültürlerine verilen en iyi cevaptır. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u kınarken 20 Temmuz diye bir darbeden bahsediyor. Seçim sonuçlarını kabul etmeme tavrını sürdürmeye çalışıyor. anayasanın verdiği kavramları kullanarak o gün darbeye karşı çok önemli tedbirler aldık. Kanun içerisinde alınan tedbirlere Kılıçdaroğlu ve ekibi sivil darbe diyerek, sürekli olarak 15 Temmuz'a bir bahane ürettiklerinin farkında değiller. Darbeye karşı alınan tedbirleri terör örgütünün gücünü kırmak üzere alınan tedbirlere sivil darbe diyor. Birtakım şahıslar tarafından üretilen argümanlar bunlar.

O zamanlarda da sivil siyaseti aşağılayan, darbecileri meşrulaştırmaya çalışan bir zihniyet hep iş başındaydı. Türkiye'de o günden bugüne kirli bir çizgi vardır. Darbelerin sonuçlarından yola çıkarak bunların meşru nedenleri olabileceğini savunurlar. Darbenin bir insanlık ve vatana ihanet suçu olduğu gerçeğini değiştirmez. Darbecilerin bunu meşrulaştırmak için kullandığı kavramları seçim yenilgisine bahane bulmak için kullanıyor. Seçim sonuçları millet iradesiyle tecelli etti, bunu tanımayan tek kişi de Kılıçdaroğlu ve etrafındaki birkaç kişi.

TAHIL KRİZİ

Dünyanın karşılaştığı bu savaş durumunun tüm dünya sistemini etkilediği görüldü. Barış konusunda ısrar edenin sadece Erdoğan ve Türkiye olduğu görülüyor. 17 Temmuz'da sona eren tahıl anlaşmasının yenilenmesi için Cumhurbaşkanımızın çabası sürüyor. Rusya'nın ve Ukrayna'nın alternatif planları var. Biz Karadeniz'in çatışma ortamı olmasını istemiyoruz. BM'nin, iki ülkeyi de dışlamadan bu süreci yönetmesine önem veriyor. Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya üzerinden yeni bir hat çizmeye çalışıyor. İki tarafın da Batı'dan beklentileri var.

1 milyon ton Rus tahılın gönderilecek olması Afrika ve insanlık için çok önemli. BM'nin girişimiyle oluşan tahıl girişimi anlaşmasının yeniden canlandırılması gerekiyor. BM aracılığıyla müzakere Türkiye'nin esas pozisyonunu oluşturmaya devam ediyor, desteğimiz sürüyor. Bu 3'lü inisiyatifin tamamlayıcı rol oynaması gerekli.

G20 TOPLANTISI

Türkiye'nin tahıl koridoru çalışmaları burada takdir edildi. Afrika Birliği'nin kabul edilmesi son derece önemli. Ukrayna savaşının son bulması önemli. Kuzey ve Güney küredeki iş birliğinin artması için çaba gösterilmesi önemli, bu konularda somut konular pek ortaya çıkmadı. Türkiye'nin öncülük ettiği birçok şey zirveye taşındı. İstanbul Antlaşması'nın sonuç bildirgesinde yer alması önemli. Kutsal kitaplara yönelik saldırılar faşist bir dalga almıştır. Buna karşı tedbir geliştirilmiyor, düşünce özgürlüğü altında din ve düşünce hürriyeti ayaklar altına alınıyor. G20 bildirgesinde kutsal kitaplara yönelik saldırıların kınanması önemli. Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği 'sıfır atık' girişimlerinin yer alması da önemli.

KARABAĞ AÇIKLAMASI

Karabağ'daki sözde seçim meşru değil. Karabağ'daki sözde seçimler bölgedeki istikrara darbe vuran bir şey.

SEZGİN TANRIKULU'NUN SÖZLERİ

Bu tekil bir olay değil, kabul etmiyoruz demek yetmez."