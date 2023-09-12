CHP'de genel başkanlık tartışmaları: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri sonrası CHP'de başlayan 'değişim' tartışmalarının ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği ifade edildi.

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CHP'de genel başkanlık tartışmaları: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile görüşecek

2023 Genel Seçimlerinin ardından CHP'de "değişim" tartışmaları hız kesmeden devam ediyor.

2023 Genel Seçimlerinin ardından CHP'de Genel Başkanlık konusunda ismi öne çıkan adaylardan olan ve "Üzerine sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam, fedakarlık düşerse bir dakika düşünmem" diyen Grup Başkanı Özgür Özel’in adaylığıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEĞİ BİLDİRİLDİ

Cumhuriyet'in Özgür Özel’e yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

Bu görüşmede adaylığının ayrıntılarını anlatacak. Özel, görüşmenin ardından bu hafta içerisinde adaylık açıklamasını yapacak.

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
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