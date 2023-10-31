AKP'de 'Şimşek' krizi: Erdoğan'ın uyardığı iddia edildi, İletişim Başkanlığı yalanladı
İletişim Başkanlığı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e faiz artırımı konusunda uyarı yaptığı iddiasını yalanladı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e faiz artırımı konusunda uyarı yaptığı iddiası üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiayı yalanladı.
Gazeteci Barış Soydan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Arka arkaya faiz artırımları sonrasında somut sonuç alınamamış olması dolayısıyla' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e uyarı ilettiği çok konuşulan bir iddia. Ben iki güvenilir kaynaktan duydum" ifadelerine yer verdi.
DEZENFORMASYON MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapıldı.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide somut bir düzelme olmadığı için Mehmet Şimşek'e bir uyarı iletti" iddiasının doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili tüm kurumlar, Türkiye ekonomisinin hedeflerine ulaşması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan, spekülatif haberlere itibar etmeyiniz."