Mahfi Eğilmez'den AKP'nin İstanbul adayıyla ilgili dikkat çeken yorum: Erdoğan Ali Yerlikaya'yı hazırlıyor

Türkiye'nin önde gelen iktisatçılarından biri olan ekonomi yazarı Dr. Mahfi Eğilmez, ekonomi dışına çıkarak siyasi bir analiziyle dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

31 Mart 2024 seçimleri giderek yaklaşırken ve AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı merakla beklenirken Eğilmez, bu adaya ilişkin flaş bir isimi söyledi.

Eğilmez, geçmişte Gaziantep ve İstanbul Valiliği yapan ve son seçimlerinden ardından İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na hazırlandığını söyledi.

Mahfi Eğilmez, "Kanımca Erdoğan, Yerlikaya’yı İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığına hazırlıyor" dedi.

Bu tespitini Yerlikaya'nın 29 Ekim'de yayınladığı Atatürk dolu 100. yıl mesajına dayandıran ünlü iktisatçı, Atatürk vurgusu olmadan seçimi kazanamayacaklarını bildiklerini aktardı.

Yerlikaya 100. yıl paylaşımında, Atatürklü bir resmin önünde konuştuğu videoyu paylaşarak, "Cumhuriyet, omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerimizin son vasiyetidir. Cumhuriyet, mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesaretidir. Bizim Cumhuriyet'imizin harcında binlerce şehidimizin aziz canı, kahraman gazilerimizin asil kanı var. Selam olsun Kara Fatma'ya, Şerife Bacı'ya, Gördesli Makbule'ye.. Selam olsun Yörük Ali Efe'ye, Demirci Mehmet Efe'ye, Şahin Bey'e... Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun" demişti.

Cumhuriyet, omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerimizin son vasiyetidir.



Cumhuriyet, mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesaretidir.



Bizim Cumhuriyet’imizin harcında binlerce şehidimizin aziz canı, kahraman gazilerimizin asil kanı var.



Selam… pic.twitter.com/sQDPALe5h8 October 29, 2023

Dr. Mahfi Eğilmez'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

"İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın Cumhuriyet’in 100. Yılı vesilesiyle yaptığı konuşmayla ilgili bir yorum ve tahmin. Sayın Yerlikaya’nın konuşmasında Atatürk vurgularıyla dolu mesajı pek çok kişi tarafından çok beğenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın içinden gelen bir kişi olarak toplumu çok iyi tanıyor ve biliyor ki İstanbul’u geri alabilmesinin yolu yalnızca kendi seçmeninden değil muhalefeti oluşturan seçmenlerin de bir bölümünden oy almaktan geçiyor. Muhalefeti oluşturan seçmenlerin, Erdoğan’a karşı en büyük itirazı Atatürk ilkelerine sahip çıkmamasıdır. O halde Erdoğan’ın İstanbul’u geri alabilmesi için seçime kadar Atatürk ilkelerini savunması gerekiyor. Zaten Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle halka seslenişinde bol bol Atatürk vurgusu yaptı. Kanımca Erdoğan, Yerlikaya’yı İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığına hazırlıyor ve her ikisi de bu seçimi kazanmanın yolunun Atatürk vurgusundan geçtiğini biliyor ve bunu uyguluyor."

ALİ YERLİKAYA İÇİN NE DENİLMİŞTİ?

Seçimlerle ilgili dikkat çeken anketlere imza atan MAK Araştırma'nın Başkanı Mehmet Ali Kulat, Haberet'e verdiği bir demeçte İstanbul için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın adının geçtiğini belirtmişti.

Ali Yerlikaya'nın ismi belediye başkanlığıyla gündeme gelse de Yerlikaya'ya yakın bir isimin, TV100 Ankara Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'e, "Yerlikaya'nın belediye başkanı olmak gibi bir düşüncesi yok" dediği öne sürülmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem