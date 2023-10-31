İmamoğlu tekrarlanan İstanbul seçimini hatırlattı: "Eğer bir kez daha fark yediklerini görmek istiyorlarsa hadi bakalım tenezzül edin bakın ne oluyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Büyükçekmece Çevre Projesi Tanıtım’ ve ‘Silivri Selimpaşa Alt Geçit Açılış’ törenlerinde konuştu.

4,5 yıllık görev süreleri boyunca yaptıkları altyapı yatırımlarıyla, İstanbul’da 120’nin üzerinde noktada, sel ve su baskınlarına son verdiklerinin altını çizen İmamoğlu, gündeme dair de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İktidar kanadının 31 Mart 2019 İstanbul yerel seçimlerini haksız ve hukuksuz bir şekilde iptal ettirdiğini hatırlatan İmamoğlu, “3 ayımızı çaldılar. Bu, ‘çaldılar’ lafını kullanıyorum, çünkü tescilli. Niye tescilli? Vallahi çaldılar. Yani hakkımız olan seçimi elimizden aldılar. Sanırım bu demokrasi tokadını yedikten sonra, hukuka müdahale edip, böyle saçma sapan davalarla, ‘Ekrem'in önüne nasıl taş koyarız, set koyarız’ akıl tutulmalarını yaşamazlar. Yaşattıklarında nasıl fark yediklerini bir kez gördüler. Eğer bir kez daha görmek istiyorlarsa, ‘Hadi yapın bakalım’ diyorum, hadi bakalım tenezzül edin; bakın ne oluyor? Ben ne olacağını biliyorum. Size de göstermekten zevk duyarım. Ben bu arada rakibimi de biliyorum. Tekrar altını çizeyim. Siz de anlamışsınızdır” dedi.

Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutlayan İmamoğlu, “Cumhuriyet, bir eğitim devrimidir. Cumhuriyet, 40 haneli bir köyde, o büyük dedenin dördüncü nesil torununu İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı yapar. Büyük bir devrimdir bunun adı. Bu kadar net. Onun için, yutkunarak, ‘Mustafa Kemal Atatürk’ demeyeceksiniz. Yutkunarak, ‘Cumhuriyet’ demeyeceksiniz! Ağzınız, avazınız çıktığı kadar, ‘Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk’ diyeceksiniz. Biz bunu her zaman demeye hazırız. Bu kadar net. Bayramınız kutlu olsun. Yatırımlarımız hayırlı olsun. Yolumuz açık olsun. 86 milyon insanımızı da 16 milyon insanımızı da tek tek, ayrı ayrı en üst seviyede sevmiyorsak namerdiz” ifadelerini kullandı.