Ekrem İmamoğlu'ndan Edis'e: Bayıldım, kıskandım
Cumhuriyetin yüzüncü yıl kutlamalarında horon oynayan Edis'in "Beğendiniz mi?" diye sorduğu Ekrem İmamoğlu, "Bayıldım, kıskandım, çalışacağım seninle oynayacağım" şeklinde yanıt verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Maltepe'de düzenlediği 'Cumhuriyet'in 100'üncü yılı' kutlamalarında Edis de sahne aldı.
Şarkıcı, sahnedeyken bir şarkısına horonla eşlik etti. Edis'in horon oynadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Oda TV'nin aktardığına göre konser sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Edis arasında da horon diyalogu yaşandı.
İmamoğlu, Edis'in "Horonu beğendiniz mi?" sorusuna "Bayıldım, kıskandım, çalışacağım seninle oynayacağım" şeklinde yanıt verdi.
Son Güncelleme: