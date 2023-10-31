Gezi tutsağı Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman: Siyasi itişmenin suçsuz insanlara yaşattırdığı zulme bakın

Gezi Davası tutsağı Tayfun Kahraman’ın eşi Dr. Meriç Demir Kahraman, Can Atalay ve Gezi Davası’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dava sürecinin başından sonuna kadar gelişen süreci anlatan Meriç Demir, sürecin bir an önce mahkumiyet vermek için hızlı işletildiğini belirterek, “Aylardır anlatıyoruz; Gezi Davası sanıklarının hükümeti devirmeye çalışmadığı ortada” dedi.

X(eski Twitter) hesabından paylaşım yapan Demir şunları söyledi:

“Bir siyasi öç alma davası olan Gezi Davası’nda tüm sanıklar hakkında 30. Ağır Ceza Mahkemesi isnat edilen suçlara dair “somut ve kesin delil” olmadığı aynı zamanda bunlar FETÖ’cü polis ve savcılar tarafından yasadışı yollardan elde edildiği için 18 Şubat 2020’de oybirliğiyle beraat kararı verdi. Beraat kararı veren hakimler hakkında FETÖ üyesi olmaktan soruşturmalar açıldı, görev yerleri değiştirildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, beraat kararını 22 Ocak 2021’de “deliller tartışılmadı” ve "dosyanın Çarşı Davası ile birleştirilmesi gerekir" diyerek bozdu. Böylece dava 13. Ağır Ceza Mahkemesi‘ne taşındı.

‘BİR AN ÖNCE MAHKUMİYET KARARI VERMEK İÇİN AÇILDI’

21 Şubat 2022’de ise sadece bir an önce “mahkûmiyet kararı verebilmek” için Gezi ve Çarşı Davaları yeniden ayrıldı. Nitekim, 13. Ağır Ceza Mahkemesi 25 Nisan 2022’de Gezi Davası’nda yargılanan, tüm duruşmalara çoluk çocuk, bazıları yurt dışından gelen insanlara oy çokluğuyla “kaçma şüphesiyle” tutukluluk kararı verdi. Beraat kararını “delil tartışılsın” kararı ile bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, delil tartışılmadan ve yasadışı delillere tek bir tane yeni delil eklenmeden verilen mahkûmiyet kararını bu kez “hiçbir hukuki değerlendirme yapmadan” 28 Aralık 2022’de hızla onadı.

‘HUKUKİ DEĞERLENDİRME YAPMADAN, DELİL TARTIŞMADAN ONADI’

AYM, sanıklardan Can Atalay'ın milletvekili olması dolayısıyla hak ihlaline dair başvurusunu gündemine aldığını duyurunca Yargıtay 3. Ceza Dairesi 28 Eylül 2023’te, Gezi Davası’ndaki 5 sanığın TCK 312’ye göre mahkumiyetlerini “tek bir hukuki değerlendirme yapmadan, delil tartışmadan” onadı.

‘BU ÜLKENİN ADALET SİSTEMİNE VE MEVCUT HÜKÜMETİNE VERDİĞİ ZARARA BAKSIN’

Eşim, meslektaşım Tayfun Kahraman dahil tüm sanıklar adil yargılanmadıkları için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdular. Can Atalay’ın vekillik başvurusu ile ilgili yaşananlar bir siyasi dava olan bu yargılamadaki hukuksuzluklardan maalesef sadece bir tanesidir. Aylardır anlatıyoruz; Gezi Davası sanıklarının hükümeti devirmeye çalışmadığı ortada. Bu ülkeyi birazcık olsun düşünen herkes 13. Ağır Ceza Mahkemesi - Yargıtay 3. Ceza Dairesi - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi arasındaki Bermuda üçgeninde dönen siyasi itişmenin, buna malzeme edilen suçsuz insanlara yaşatılan zulmün, bu ülkenin adalet sistemine ve mevcut hükümetine verdiği zarara baksın!”

Günaydın.



📌 Bir siyasi öç alma davası olan Gezi Davası’nda tüm sanıklar hakkında 30. Ağır Ceza Mahkemesi isnat edilen suçlara dair “somut ve kesin delil” olmadığı aynı zamanda bunlar FETÖcü polis ve savcılar tarafından yasadışı yollardan elde edildiği için 18 Şubat 2020’de… — Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) October 31, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem