Özgür Özel açık ve net konuştu: Başkan seçilirsem ve CHP'yi iktidar yapamazsam, genel başkanlığı bırakırım

Türkiye siyasetinin önemli partilerinden olan ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), bu hafta 38. Olağan Kurultay heyecanı yaşanacak.

Ankara'da yapılacak olan kurultay, 4-5 Kasım tarihlerini kapsayacak.

İlk gün genel başkan adaylarının yaraşacağı bir seçim, ertesi gün ise Parti Meclisi(PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçildiği bir seçimi yapılacak.

CHP'nin yeni döneminde partinin başında olacak genel başkanın seçileceği kurultayda, mevcut başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yarışacak.

Partideki değişimcilerin temsilcisi olarak bilinen Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Altaylı'nın "Genel Başkan olursanız ve partiyi iktidara taşıyamazsanız istifa edecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Özel şu cevabı verdi:

"AKP yerine CHP'yi iktidar yapamazsam, genel başkanlığı bırakırım. Ama ben kazanamayacağımız ihtimalini göremiyorum. Belki kazansak bile bırakırım, bu benim finalim olur. Büyük bir heyecan, umut duyuyorum. Umudu örgütlemede başarılı bir insanım. Tabanımız buna çok müsait ve bunu hak ediyorlar. Ama ben ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eğer adayımızı cumhurbaşkanı yapmadıysak ve iktidara partimizi getirmediysek ertesi gün istifa ederim. Ama biz bu değişimi gerçekleştirirsek, bir sene öncesinde kazandığımızı herkes görecek."

YAVAŞ VE İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

Özel, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş hakkında konuştu.

Özgür Özel ayrıca genel başkan adaylığını açıkladığında kendisini saniyeler içinde destekleyen bir tweet atan İmamoğlu'ndan da bahsetti.

İşte Özel'in cevabı:

"Ekrem Bey ile aramız iyi. CHP'de partiyi seven herkesle bir iletişimimiz var, sağlıklı bir iletişimimiz var ve her geçen gün iyiye gidiyoruz. Mansur Bey ile de sıcak bir ilişkimiz var. Ben Mansur Bey'in Genel Başkan'a imza vermiş olmasını da yadırgamam. Aramızda Mansur Bey ile de kötü bir ilişki yok. Hiçbir büyükşehir belediye başkanımızla kötü bir ilişkim yok. Ben partinin evladıyım. Hepsinin sevdiği biriyim. Bundan sonraki süreçte şöyle olacak. Kurultay salonuna 43-44 il başkanı ile gireceğim, 81 il başkanı ile çıkacağım. Partinin terk edilmiş geleneklerini geri kazandıracağım. Partiyi il başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla, örgütümüzle yöneteceğiz. Kaç belediye başkanı ile girersem gireyim hepsiyle kol kola çıkacağım."

Kaynak: Gerçek Gündem