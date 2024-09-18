AKP’de İmamoğlu Hazırlığı: Ceza İstinaftan Çıkarsa Ne Yapılacak?

Ekrem İmamoğlu’na YSK üyelerine ‘ahmak’ dediği iddiası 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Yargılama sürecinde mahkemenin hâkimi değişmiş, yerine gelen hâkim tarafından İmamoğlu’na ceza verilmişti. Yargılama sürecinde hazırlanan bilirkişi raporlarının aksini söylediğini hatırlatan İmamoğlu, “Bu millet ayağa kalkar. Bu millet size Yargıtay kararı verene kadar, o süreyi göstermez, evinize yollar. Onun da yöntemi belli. Erken seçim gelir” demişti.

AKP’DE CEZA HAZIRLIĞI

Gerçek Gündem’in AKP kulislerinden edindiği bilgilere göre, iktidarda İstinaf Mahkemesi’nin İmamoğlu’na yönelik cezayı onayarak Yargıtay’a göndermesi beklentisi hakim. Partililerin iddiasına göre, bir süredir dosya raftan indirilerek incelenirken, cezanın onanması yönünde genel beklenti partide dile getiriliyor.

Partililer, cezanın Yargıtay’a gönderilmesi halinde AKP’nin atacağı adımların ve ‘kamuoyu algısını CHP’ye kaptırmamanın’ hazırlıklarını yaptığı dile getiriyor. Parti içinde CHP’nin cezayı ‘siyasi bir ceza, olası adayın önünü kesme’ olarak anlatmasına karşılık olarak, AKP’liler yargının bağımsızlığına işaret edecek. Öte yandan CHP’nin bu süreçte bir bütün olarak sürece itiraz etmesini ve gündemi belirlemesini engellemek amacıyla, ‘İmamoğlu sonrası İBB Başkanı kim olacak?’ sorusunu gündemde tutmak hedeflenecek.

CHP: NORMALLEŞTİRME İYİ NİYETLİ DEĞİL

CHP cephesi ise, zamanlama olarak cezanın onanması ihtimalini gerçekçi bulmazken, ‘olası aksi duruma karşı’ hazırlıklar yapılıyor. Cezanın ‘olumsuz karar’ ile Yargıtay’a gönderilmesi halinde kamuoyuna yargılama sürecinde yaşananlar anlatılacak. Ayrıca CHP örgütleri basın açıklamaları ve çeşitli eylemler ile durumu sık sık protesto ederek konuyu gündemde tutacak.

CHP içinde ceza tartışmalarının ele alınış biçimine ise büyük bir itiraz söz konusu. Özellikle “İmamoğlu’na ceza verilmesi ile işaret edeceği aday kazanır” ve “Bir süre Gül-Erdoğan formülü gibi emanetçi aday çıkar” şeklindeki değerlendirmelere tepki gösteriliyor. Cezanın normalleştirildiğini düşünen partililer, “Cezanın hukuksuzluğunu tartışmak yerine, bu işimize yarar sözleri iyi niyetli değil” değerlendirmesinde bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem