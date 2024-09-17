Babacan'dan Kritik Açıklama! DEVA ile Gelecek Partisi Birleşecek mi?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, beraberindeki heyet ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı ziyaret etti. İki liderin 1 saat süren görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşirken, Babacan görüşme sonrası bazı açıklamalarda bulundu.

Fatih Erbakan’a misafirperverliği için teşekkür eden DEVA lideri, “Türkiye'nin sorunları gerçekten çok büyük. Gittikçe de büyüyor. Böylesine hızlı büyüyen sorunların çözümü için çok daha yoğun bir istişare ve çok daha yoğun bir görüş alışverişinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Siyasi partilerin birbirleriyle yaptıkları temaslar, görüş alışverişi hem sorun tespiti hem de sorunların aşılmasıyla ilgili çok kıymetli. Bundan sonraki süreçte Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi arasındaki temasların daha sıklaştırılması, diyaloğun iki parti arasında sıhhatli bir şekilde işlemesi ve muhtemel iş birliği alanlarında önümüzdeki süreç içerisinde görüşülmesiyle ilgili değerlendirmeler yaptık” diye konuştu.

'GÖRÜŞME TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR'

Babacan, partisinin Gelecek Partisi ile birleşmesiyle ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi:

"Şu anda DEVA Partisi ile Gelecek Partisi arasında devam eden bir görüşme trafiği var. Bu görüşme trafiğinin amacı da iki parti arasında birleşmenin mümkün olup olmayacağı. Süreç devam ettiği için bu sürecin detaylarıyla ilgili bugünden bilgi vermemiz, bugünden şöyle olur, böyle olmaz diye fikir ortaya koymamızın da doğru olmadığını ben düşünüyorum. Dolayısıyla biz sürece olumlu bakıyoruz. Birleşme sürecini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ama süreç devam ettiği için olur mu, olmaz mı, ne zaman sonuçlanır, modaliteleri nasıl olur? Bununla ilgili bugünden bir şey söylememiz mümkün değil."

Kaynak: DHA