Babacan Canlı Yayında Açıkladı: Gelecek ve DEVA Partisi Birleşiyor mu?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi ile grup kurma ve parti birleşme çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Babacan, TBMM’de grup kurma çabası içinde olduklarını belirterek, Gelecek Partisi ile birleşme çalışmalarının duyurusunda buşundu. Babacan, birleşmenin söz konusu olabileceğini aktardığı açıklamasında, merkez sağda arayış içinde olanların olduğuna dikkat çekti.

Babacan, Gelecek Partisi ile birleşme ihtimaline ilişkin, şunları söyledi:

“Bizim bir grup kurma hedefimiz var ve gayretimiz var. Ancak şunu da görmek gerekiyor. Türkiye'de toplumsal dinamiklere baktığımızda, son seçimden sonra da gittikçe yoğunlaşan hareketlenmeler var. Birincisi, zamanında AK Parti'ye gönül vermiş, destek vermiş, artık sayın Erdoğan ve AK Parti'den memnun olmayan, dindar ve muhafazakar milyonlarca vatandaşımız var. Bir başka önemli dinamik, zamanında rahmetli Menderes ve Özal'ın dönemlerini hayırla yad eden, acaba merkez sağda o günlerdeki gibi yeni bir hareketlenme olur mu diye takip eden milyonlarca vatandaşımız var. Yine Türkiye'deki mevcut siyasi düzenin tamamını reddeden yepyeni arayışlar içinde olan milyonlarca gencimiz var. Biz diyoruz ki ister AK Parti'den memnun olmayan milyonlarca dindar vatandaşımız ister merkez sağda rahmetli Menderes ve Özal dönemini hayırla yad eden, merkez sağda arayış içinde olan seçmenimiz ve gençlerimiz için artık bundan sonraki süreçte doğru adresin DEVA Partisi olduğunu hep söylüyoruz.

'GELECEK’LE GÖRÜŞME TRAFİĞİMİZ VAR'

Şunu da biliyoruz ki şu anda Türkiye'de çok sayıda siyasi parti var. Bütün bu çabaların birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini de hep görüyoruz. Hem Meclis'te yoğun işbirliğiyle hem siyasi partilerle beraber çalışmayla yeni ve güçlü bir alternatif beraberce oluşturmanın faydalı olacağına inanıyoruz. Mesela Gelecek Partisi ile birleşme noktasında görüşme trafiğimiz var. Ya da birleşme olur, grup olur, ama bu grup orada kalmamalı, Meclis'ten başka siyasi partiden arkadaşları da dahil ederek, çok daha güçlü ve yeni bir grup oluşur mu diye bakıyoruz.

SAADET-GELECEK GRUBUNA KATILMAMIŞLARDI

14 Mayıs seçimlerinde toplamda 35 sandalye elde eden DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi arasında yürütülen, Meclis’te grup kurma çalışmalarında, DEVA partisi görüşmelerden çekilmişti.

Gelecek ve Saadet Partileri ise ortaklaşarak Meclis’te Saadet-Gelecek Grubunu kurmuştu.