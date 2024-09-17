Türkiye, Gerçek Gündem’den Öğrenecek! Cumhurbaşkanı, 'Küs' Olduğu TFF Başkanıyla Barıştı mı?

GERÇEK GÜNDEM ÖZEL - 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu İBB’nin düzenlediği resepsiyonda görüntülenmişti. İBB'nin resepsiyonuna katılan Hacıosmanoğlu'nun Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenlenen resepsiyona katılmaması ise dikkat çekmişti. Hacıosmanoğlu’na yakın kaynaklar kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düzenlediği resepsiyona davet edilmediğini açıklamıştı.

Hacıosmanoğlu’nun bir süredir de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu istediği ancak sonuç alamadığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hacıosmanoğlu’na tavır koyduğu iddia edilirken Beştepe’den beklenen adım geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın perşembe günü Hacıosmanoğlu’nu kabul edeceği öğrenildi.

Hacıosmanoğlu, perşembe günü saat 13.30'da Anıtkabir'i; 16.00'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek.

Kaynak: Gerçek Gündem