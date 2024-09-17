Mansur Yavaş'tan Murat Kurum'a Ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Görüşmenin ardından Murat Kurum, "Ankara'nın çevre ve şehircilikle ilgili gündemini ele aldık, talepleri dinledik" ifadelerini kullandı.

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Mansur Yavaş'tan Murat Kurum'a Ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir araya geldi.

Yavaş'ın talebi üzerine gerçekleşen görüşme sonrası Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı bakanlığımızda kabul ettik. Ankara'nın çevre ve şehircilikle ilgili gündemini ele aldık, talepleri dinledik. Tüm yerel yöneticilerle temas ve istişarelerimiz sürecek."

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