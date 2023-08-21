AKP'de bir istifa daha!

AKP Kütahya İl Başkanlığı, Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak'ın istifa ettiğini duyurdu.

AKP Kütahya İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanımız Bilal Kıyak görevinden affını isteyerek ilçe başkanlığı görevinden ayrılmıştır. Değerli Başkanımıza Tavşanlı İlçemiz ve teşkilatımız adına gerçekleştirmiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz."

DAHA ÖNCE DE BENZER İSTİFALAR YAŞANMIŞTI

Daha önce de AKP Kütahya Domaniç İlçe Başkanı Ahmet Özoğul ve AKP Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan görevlerinden istifa etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem