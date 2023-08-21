AKP'de bir istifa daha!

AKP Kütahya Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, 'affını isteyerek' görevinden istifa etti.

Son Güncelleme:
AKP'de bir istifa daha!

AKP Kütahya İl Başkanlığı, Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak'ın istifa ettiğini duyurdu.

AKP Kütahya İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanımız Bilal Kıyak görevinden affını isteyerek ilçe başkanlığı görevinden ayrılmıştır. Değerli Başkanımıza Tavşanlı İlçemiz ve teşkilatımız adına gerçekleştirmiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz."

DAHA ÖNCE DE BENZER İSTİFALAR YAŞANMIŞTI

Daha önce de AKP Kütahya Domaniç İlçe Başkanı Ahmet Özoğul ve AKP Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan görevlerinden istifa etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
AKP Kütahya
Son Güncelleme:
Süt + biber birleşiminin bilinmeyen etkisi! Kavurmasını yapıp yenilirse eğer... Süt + biber birleşiminin bilinmeyen etkisi! Kavurmasını yapıp yenilirse eğer...
Vatandaşın borcu katlandı: Kredi kartı borçları yüzde 94 arttı icra dosyaları 22 milyona ulaşıyor Kredi kartı borçları yüzde 94 arttı icra dosyaları 22 milyona ulaşıyor
Ekrem İmamoğlu açıkladı: İstanbul 2036 olimpiyatlarına aday Ekrem İmamoğlu açıkladı: İstanbul 2036 olimpiyatlarına aday
1 kepçesi bile yetiyor! Uzmanların kelle paça yerine önerdiği çorba 1 kepçesi bile yetiyor! Uzmanların kelle paça yerine önerdiği çorba
ÇOK OKUNANLAR
Z kuşağı seçti: İşte tüm partilerden Meclis'teki en başarılı milletvekilleri İşte tüm partilerden Meclis'teki en başarılı milletvekilleri
Merkez Bankası açıklaması sonrası bankalardan KKM kararı: Kapatıldı! Bankalardan KKM kararı: Kapatıldı!
Eski sistemde barajı bile geçemiyordu: 166 puanla Boğaziçi'nde fizik bölümünü kazandı 166 puanla Boğaziçi'nde fizik bölümünü kazandı
Düşük faizli konut kredisinde detaylar belli oldu: Faiz oranı ve vade sayısı ne olacak? Düşük faizli konut kredisinde detaylar belli oldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış uyarısı geldi Bu illerde yaşayanlar dikkat!