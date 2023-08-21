Vatandaşın borcu katlandı: Kredi kartı borçları yüzde 94 arttı icra dosyaları 22 milyona ulaşıyor

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, iktidarın seçim ekonomisinin bütün yükünü vatandaşın sırtına yüklediğini belirterek, ÖTV, KDV ve harçlardaki büyük artış, rekor kıran enflasyonla birlikte vatandaşın borç yükü altında ezildiğini belirtti. Maaşı enflasyon karşısında günden güne eriyen, ayın sonunu getiremeyen vatandaşın bankaların kapısını aşındırdığını kaydeden Bulut, borçlanma maliyetlerindeki artışa rağmen borçlanmanın hız kesmeden sürdüğünü söyledi.

VATANDAŞIN KREDİ VE KREDİ KARTI BORCU HER HAFTA ARTIYOR

Kötü ekonomi yönetimiyle birlikte, vatandaşın hayatını idame edebilmek, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankalara adeta mecbur bırakıldığını kaydeden Bulut, bankalara ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesinin 4-11 Ağustos haftasında 25,1 milyar lira artarak 2 trilyon 343 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

TAHSİL EDİLEMEYEN BORÇ: 37.4 MİLYAR TL

Borçlanmada rekor yaşandığının altını çizen Bulut, şöyle devam etti:

“Aynı haftada tüketici kredilerinde 6,9 milyar, kredi kartı borç bakiyesinde ise 18,2 milyar liralık artış yaşandı. Yılın ilk 8 ayında tüketici kredileri yüzde 30,4 artarak 1 trilyon 461 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 94,4 oranında artarak 882 milyar liraya kadar çıktı. Bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan kredi alacakları ise yılbaşından bu yana 7,1 milyar liralık artışla 37,4 milyar liraya çıktı.”

İCRADAKİ DOSYA SAYISI: 21 MİLYON 783 BİN

Yıl başından bu yana icra dairelerine gelen yeni dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 oranında artarak 8 milyon 947 bine çıktığını belirten Bulut, “UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 21 milyon 783 bin oldu” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem