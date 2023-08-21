Yeni göç anlaşması Meclis gündeminde... CHP'li Derici'den Yerlikaya'ya sorular: Mutabakatın içeriğini neden kamuoyuna açıklamadınız?

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Ali Yerlikaya’ya Birleşik Krallık ile Yapılan Göç Anlaşmasını Sordu

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve Güvenlik Ve İstihbarat Komisyonu üyesi olan CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya Birleşik Krallık hükümetiyle yapılan göç anlaşmasının detaylarını sordu.

8 Ağustos 2023 tarihinde ulusal ve uluslararası basında, Birleşik Krallık hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında insan kaçakçılığı yapan şebekeleri engelleme ve çökertme amacı ile yasa dışı göçe karşı bir mutabakat imzalandığı duyuruldu. İlk iki gün sessiz kalan İçişleri Bakanlığı, 10 Ağustos 2023 tarihinde yaptığı açıklama ile anlaşmayı “işbirliği” olarak duyurdu.

ANLAŞMANIN DETAYLARI HALKTAN GİZLENDİ

Bakanlığın verdiğinden çok daha detaylı bilgilerin İngiltere hükümeti ve dış basın tarafından duyurulmasının ardından dünya basınında yankı bulan anlaşmanın detaylarının neden halktan gizlendiğini soran Öneş Derici, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya hitaben meclise yazılı soru önergesi verdi.

CHP Muğla milletvekili Süreyya Öneş Derici meclise verdiği 17 soruluk önergede, “Birleşik Krallık ile yapılan bu işbirliği ve mutabakatın ayrıntılı içeriğinin kamuoyuna açıklanmamış olmasının sebebi nedir? Mutabakat içeriğine ilişkin detaylar kamuoyu ile ne zaman paylaşılacaktır?” diye sordu.

İNGİLTERE İLE YAPILAN ANLAŞMANIN GEREKÇESİ NEDİR? UYGULAMASI NASIL YAPILACAK?

İmzalandığı iddia edilen mutabakatın gerekçesini, ülkemize ne faydası olduğunu soran Öneş Derici, bakanlıktan konuya ilişkin detaylı açıklama yapılmasını istedi. Öneş Derici’nin yazılı soru önergesinde, anlaşmanın hangi göçmenleri engellemek için düzenlendiğini ve ne gibi gerekçelerle imzalandığını soran sorular da mevcut.

Dış basın tarafından yapılan haberlere göre İngiltere’nin desteğiyle Türk polisi tarafından operasyonel bir “mükemmeliyet merkezi” kurulacağı iddialarını da soran CHP Muğla milletvekili, bahsi geçen "Mükemmeliyet Merkezlerinin" gerekçesini ve nasıl işleyeceğini de sordu.

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Yabancı basında yankı bulan “Mükemmeliyet Merkezi” isimli emniyet birimleri açılacağı iddialarına ilişkin sorular soran Öneş Derici, “Bahsi geçen “Mükemmeliyet Merkezi” isimli birimlerde görevlendirilecek olan personellerin uyruğu ne olacaktır? İngiltere uyruklu personel görevlendirilecek ise, kaç adet personel nerelerde görevlendirilecektir? İlgili birimlerde yabancı uyruklu personel görevlendirilecek ise, görevlendirilecek olan yabancı personelin faaliyetleri hangi ülkenin kanunları uyarınca gerçekleştirilecektir? Yabancı uyruklu personelin bu faaliyetlerinin içeriği, sınırları ve kapsamı hangi kurumlarca belirlenecek ve denetlenecektir?” dedi.

BİRLEŞİK KRALLIK’TAN GÖÇ ANLAŞMASI İÇİN FİNANSAL DESTEK ALINDI MI?

Meclise verdiği soru önergesinde Öneş Derici, bu anlaşma gereğince Birleşik Krallık’tan herhangi bir finansal destek alınıp alınmayacağını, eğer bir finansal destek olacak ise bu kaynağın ne şekilde harcanacağını da sordu. İşte Öneş Derici’nin İçişleri Bakanından cevaplamasını istediği 17 sorunun detayı:

1-Birleşik Krallık ile yapılan bu işbirliği ve mutabakatın içeriği ve detayları nelerdir?

2-Birleşik Krallık ile yapılan bu işbirliği ve mutabakatın ayrıntılı içeriğinin kamuoyuna açıklanmamış olmasının sebebi nedir? Mutabakat içeriğine ilişkin detaylar kamuoyu ile ne zaman paylaşılacaktır?

3-Yapılan bu işbirliği ve mutabakatın ülkemiz açısından gerekçeleri nelerdir?

4-Yapılan bu işbirliğinin ve mutabakatın Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliği, huzuru ve refahı ile ilgili ne gibi etkileri olacağını öngörüyorsunuz?

5-Yapılan bu anlaşmanın ülkemiz için faydaları nelerdir?

6-İmzalanan mutabakata göre, Türkiye Cumhuriyeti bu anlaşmanın gereklerini yerine getirebilmek için Birleşik Krallık’tan herhangi bir finansal destek alacak mıdır?

7-Türkiye Cumhuriyeti, Birleşik Krallık’tan bu mutabakat gereğince finansal destek alacak ise, bu finansal desteğin miktarı nedir ve finansal kaynak ne şekilde kullanılacaktır?

8-Bahsi geçen mutabakatın uygulanmasına ilişkin detaylar nelerdir?

9-Söz konusu mutabakatın uygulanmasında bizim topraklarımızda ve Birleşik Krallık’ın topraklarında ne gibi uygulamalar yapılacaktır?

10-Bu mutabakatın uygulanmasında, ülkemizin toprakları üzerinde gerçekleşecek olan uygulamalarda karar ve uygulama mekanizmasını Türkiye Cumhuriyeti mi yoksa Birleşik Krallık mi belirleyecektir?

11-Bahsi geçen mutabakatın hedefi Türk uyruklu düzensiz göçmenleri önlemeye mi yoksa Türkiye Cumhuriyeti üzerinden geçiş yapan yabancı uyruklu göçmenleri önlemeye mi yöneliktir?

12-Söz konusu mutabakat dolayısıyla yapılacak olan uygulamaların İngiltere’ye vize ile giriş çıkış yapan Türk vatandaşları üzerinde, havaalanları veya sınır kapılarındaki denetim açısından herhangi bir etkisi olacak mıdır?

13-Emniyet güçlerine ilişkin, bahsi geçen “Mükemmeliyet Merkezi” birimlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulacak olmasının gerekçesi nedir?

14-Söz konusu “Mükemmeliyet Merkezi” isimli birim benzeri kaç adet yeni birim kurulacaktır ve bunların içeriği nedir ve nerelerde kurulacaktır?

15-Bahsi geçen “Mükemmeliyet Merkezi” isimli birimlerde görevlendirilecek olan personellerin uyruğu ne olacaktır? İngiltere uyruklu personel görevlendirilecek ise, kaç adet personel nerelerde görevlendirilecektir?

16-Söz konusu olan “Mükemmeliyet Merkezi” isimli birimlerin işleyişi ve içeriği ne şekilde olacaktır?

İlgili birimlerde yabancı uyruklu personel görevlendirilecek ise, görevlendirilecek olan yabancı personelin faaliyetleri hangi ülkenin kanunları uyarınca gerçekleştirilecektir?

17-Yabancı uyruklu personelin bu faaliyetlerinin içeriği, sınırları ve kapsamı hangi kurumlarca belirlenecek ve denetlenecektir?

Günlerdir basında yer alan, İngiltere ile yapılan bu anlaşmanın sır gibi saklanan detaylarına dair CHP Muğla vekili Süreyya Öneş Derici’nin soru önergesine ne yanıt verileceği merak konusu.

Kaynak: Gerçek Gündem