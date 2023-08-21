AKP’li meclis üyesinden yüzde 70 zam isteyen Memur-Sen’e: Ulan tarla mı kazıyorsunuz, ne alın teri?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AKP meclis üyesi İrfan Kurt, yüzde 70 zam talep eden Memur-Sen’e tepki gösterdi.

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AKP’li meclis üyesinden yüzde 70 zam isteyen Memur-Sen’e: Ulan tarla mı kazıyorsunuz, ne alın teri?

Kamu İşveren Heyetinin son yaptığı 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5’ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, yeni teklif beklemeye başladı.

Memur-Sen ise yüzde 70 zam talep etti. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, “Enflasyon farkı bize zam gibi sunuluyor. Enflasyon farkı geçmişe dönük alacağımızdır. Gerçekçi bir teklif bekliyoruz. Emeğimizin tasarrufa dahil edilmesi kabul edilemez.” dedi.

Memur-Sen: Zam gibi sunulan enflasyon farkı geçmişe dönük alacağımızdırMemur-Sen: Zam gibi sunulan enflasyon farkı geçmişe dönük alacağımızdırEkonomi

AKP'Lİ MECLİS ÜYESİNDEN TEPKİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AKP’li meclis üyesi İrfan Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yalçın’a tepki gösterdi. Kurt şöyle dedi:

“MEMUR-SEN BAŞKANI; ülkenin tapusunu verelim size ne dersin? Alın terinden tasarruf olmazmış. Ulan tarla mı kazıyorsunuz? Ne alın teri? Devlet dairelerine gelince sanki yaylaya gitmiş gibi oluyoruz. Klimalar gürül gürül çalışıyor. ALLAH’tan korkmuyorsanız bari kuldan utanın. Bir de utanmadan disiplin affı istiyormuşsunuz. Zaten millete karşı lakayt ve baştan savma davranış ile disiplinsizlik almış başını gidiyor. Vatandaşa bir sor bakalım devlet dairelerinden aldığı hizmetten memnun mu?”

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