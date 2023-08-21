Altının dört haftalık değer kaybı sürüyor: Gram altın ne kadar?

Küresel piyasalarda dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizlikler devam ederken altın fiyatlarında dört haftalık düşüş serisi sürüyor. Bu gelişmelerle gram altın yeni haftaya düşüşle başladı.

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Altının dört haftalık değer kaybı sürüyor: Gram altın ne kadar?

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülke ekonomisinin güçlü durduğuna işaret ederken, bu durum değerli metal ve emtialar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, yıl sonuna kadar yapılacak diğer iki toplantıya yönelik belirsizlikler güçlü kalıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, 4 haftalık değer kaybının ardından haftanın ilk işlem gününde bin 649 liradan işlem görüyor.

Altının dört haftalık değer kaybı sürüyor: Gram altın ne kadar? - Resim : 1

Geçen hafta bin 674 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, bu seviyelerde tutunamadı ve haftayı yüzde 0,42 değer kaybıyla bin 646 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 711 liradan, Cumhuriyet altını 10 bin 944 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında bin 889 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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