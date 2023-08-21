Ekrem İmamoğlu açıkladı: İstanbul 2036 olimpiyatlarına aday

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Amatör Spor Klüplerine Malzeme Dağıtımı’ programında açıklamalarda bulunuyor. İmamoğlu "Hedefimiz 2036'da olimpiyatlara ev sahipliği yapmak. Olimpiyatlara aday olmak, ruhunu da yaşamak demektir" dedi.

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Ekrem İmamoğlu açıkladı: İstanbul 2036 olimpiyatlarına aday

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Amatör Spor Klüplerine Malzeme Dağıtımı' programında açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, İstanbul'un 2036 Olimpiyatları'na aday olacağını da açıkladı.

İmamoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"İstanbul dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Genç nüfusumuzun en çok istediği şey spor yapabilmek. İstiyoruz ki İstanbul sporla iç içe bir şehir olsun, gençlerimiz başarılara imza atsın.

Sporu ve sporcuyu mutlak destekliyoruz. Hedefimiz 2036'da olimpiyatlara ev sahipliği yapmak. Olimpiyatlara aday olmak, ruhunu da yaşamak demektir. Olimpizm insanı, doğayı sevmek demektir. Bu bağlamda tesisleri açtık, şampiyonlarımızı yetiştirmeye başladık. Yeni tesislerimizi yapmaya devam ediyoruz.

İstanbul'u bir spor kenti yapacağız. Amatör kulüp ve sporcuların kendilerini güvende hissedecekleri yer olacak. Şampiyonlarımız aramızda, diğer sporcularımız da bu başarıyı elde edecekler."

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Ekrem İmamoğlu
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