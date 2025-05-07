AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Pakistan-Hindistan Mesajı: 'Bu Kışkırtıcı Bir Saldırı, Reddediyoruz'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 'Terör örgütünün feshini ilan etmesi gerekmektedir' diyerek 'Terörsüz Türkiye' mesajını yeniden vurgulayan Çelik, Pakistan- Hindistan arasındaki saldırılara ilişkin de konuştu. Çelik 'Bu kışkırtıcı bir saldırı. Bölgede savaşın çıkmasını sağlayacak saldırıların olmamasını temenni ediyoruz, reddediyoruz' dedi.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Pakistan-Hindistan Mesajı: 'Bu Kışkırtıcı Bir Saldırı, Reddediyoruz'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Çelik, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşmesine ilişkin de konuştu.

Çelik, 'Sayın Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli sık sık bir araya geliyorlar. Cumhur İttifakı’nın birinci maddesi Terörsüz Türkiye sürecidir. Görüşmede bunun da ele alındığını söyleyebiliriz' dedi.

'BU KIŞKIRITICI BİR SALDIRI'

Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilime ilişkinde bir değerlendirme yapan Ömer Çelik 'Bu kışkırtıcı bir saldırı. Bölgede savaşın çıkmasını sağlayacak saldırıların olmamasını temenni ediyoruz, reddediyoruz' diyerek saldırıları eleştirdi.

'GEREKLİ ADIMLAR ATILMALI'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Hindistan'ın saldırılarını şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz. Tansiyonun yükselmemesi için gerekli adımlar atılmalı. Bu kışkırtıcı bir saldırı. Bölgede savaşın çıkmasını sağlayacak saldırıların olmamasını temenni ediyoruz. Bunun yapılmasında sivil alanları kişileri hedefleyecek şekilde yapılan saldırı kabul edilemez. T

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEVLET POLİTİKASIDIR'

Cumhur İttifakı’nın Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için bütün grubumuzun inceliklere dikkat ederek süreci takip ettiğini söyleyebiliriz. Terörsüz Türkiye devlet politikasıdır. Terör örgütünün feshini ilan etmesi gerekmektedir. Kararın en kısa zamanda açıklanması son derece önemli.

Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli sık sık bir araya geliyorlar. Cumhur İttifakı’nın birinci maddesi Terörsüz Türkiye sürecidir. Bunun ele alındığını söyleyebiliriz.

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Kaynak: Haber Merkezi

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