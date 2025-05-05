Ömer Çelik'ten MYK Sonrası Önemli Açıklamalar: 'Özgür Özel'e Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na ilişkin parti genel merkezinde açıklamada bulundu.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatına ilişkin konuşan Çelik, şunları kaydetti:

''SONUCA ULAŞALIM, SONRA SAĞLIĞIMLA İLGİLENİRİM' DİYORDU'

"Dün bizim için üzüntü verici bir gündü gerçekten. Arkadaşımız, dostumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'i son yolculuğuna uğurladık. Son zamanlarda kendisiyle mecliste çalışmalar bittikten sonra geç saatlere kadar, gece yarısına kadar, sabah saatlerine kadar uzun oturumlarımız oluyordu 'terörsüz Türkiye' gündemi çerçevesinde. Tabii uzun yıllardır tanışırız, konuşuruz. Siyaset her zaman gündemimizde ama daha çok bir araya geldiğimizde sinemadan, felsefeden uzun uzun sohbetlerimiz olurdu. Daha önce de ifade ettim, biz kendisine biraz sağlığına dikkat etmesi gerektiğini ifade ederken, o 'Şu sonuca bir ulaşalım, ondan sonra sağlığımla ilgilenirim. Bu konu sağlığımdan daha önemli' diyordu. Bunun için de gerçekten bütün mesaisini, bütün entelektüel birikimini, bütün kapasitesini kullanıyordu. Hatta sürekli olarak sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanması gerektiğine vurgu yapıyordu görüşmelerimizde. Bıraktığı en büyük vasiyetine ulaşılması gerektiğini düşünüyorum. Sürecin ana gidişatı aynı hassasiyetin gösterileceğini gösteriyor.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE HATIRASINI YAŞATMIŞ OLACAĞIZ'

Kuşkusuz görüşlerimiz farklı olabilir, farklı düşünenler olabilir ama cenazede, Önder'in farklı kimlikler arasındaki duvarları eritme, farklı kimlikler, düşünceler arasında köprüler kurmaya dönük kaygısını, mücadelesini takdir eden bir çoğunluk oluştu. En önemlisi Terörsüz Türkiye konusundaki mutabakat. Farklı kimliklerden, partilerden vatandaşlarımız bu konuya verdikleri desteği çeşitli vesilelerle beyan ettiler. Rahmetlinin kızı Ceren anma töreninde çok nitelikli, etkileyici bir konuşma yaptı. Birçok kesimden, mahalleden insan farklı düşüncelerle geldiler. Hastanede tamamen zıt düşüncede olan insanları da gördük. Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dolayısıyla birliğe, dirliğe, kardeşliğe yapılan bir vurguydu. Sürece destek vererek, Terörsüz Türkiye'ye ulaşarak Sırrı Süreyya'nın hatırasına güçlü bir gönderme yapmış, hatırasını bu şekilde yaşatmış olacağız. Ailesine, Yüce Meclis'imize, DEM Parti ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum."

'ÖZGÜR ÖZEL'E YÖNELİK SALDIRIYI LANETLİYORUZ'

Aynı gün üzücü bir saldırı gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel'e alçakça saldırı yapıldı. Bir kere daha lanetliyoruz. Siyasetin geçmişte bireysel ve kurumsal olarak pek çok şiddetle karşı karşıya kaldığı tarihe sahibiz. Siyaset kurumunun her türlü şiddet karşısında birlik ve beraberlik içinde olması son derece kıymetlidir. Yapılan saldırıyı topyekün tüm siyaset kurumuna yapılmış saldırı olarak değerlendiriyoruz. Demokrasiye ve kendimize yapılmış saldırı olarak değerlendiriyoruz, lanetliyoruz. Hangi siyasetçiye yapılırsa yapılsın, hangi genel başkana yapılırsa yapılsın hepimize yapılmış saldırıdır. Hep beraber lanetliyoruz. Sayın Özel'in ailesine dönük tehditlerin, çirkin ifadelerin sosyal medyada yayıldığı görüldü. Emniyet birimleri yakından takip ediyor, hukuk önünde gereği yapılacaktır. Saldırganın hukuk önünde hesap vermesi hepimiz açısından takip edilmesi gereken süreçtir. Sayın Özel'e, CHP'ye ve tüm siyaset kurumuna geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz.

'GÜNLER İÇERİSİNDE ÖRGÜTÜN SİLAH BIRAKMASINI BEKLİYORUZ'

Terörsüz Türkiye sürecini çok yakından takip ediyoruz. Ve İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra günler içerisinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin somutlaşmasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iç cephenin güçlendirilmesi çağrısı, tabi ki iç cephenin güçlendirilmesinin bir sonucu da Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır. Bunun tabi bölge içinde bir ilham kaynağı olacağını net bir şekilde söylüyoruz, bu kesindir. Bölgede de mezhepler temelinde, etnik gruplar temelinde fay hatları oluşturmaya çalışanlara karşı terörsüz bir bölge ilhamı verecektir ve burada da bir kardeşlik cephesi ilan edilecektir. Kuşkusuz burada öteden beri bir takım dış güçlerin bir takım emperyalist emelleri gerçekleştirmek için vekalet savaşlarını terör örgütleri, bir takım mezhep grupları, bir takım radikal etnik gruplar üzerinden vermeye çalıştığını görüyoruz. Bunun bölge halkına, bölge insanına hiçbir faydası yoktur.

'ÖRGÜTÜN KENDİNİ FESHETMESİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK'

Terörün ortadan kalkmasıyla birlikte, bunun somut olarak gerçekleşmesiyle birlikte siyasi sistemimiz üzerindeki, demokrasimiz üzerindeki siyasi tansiyon da kalkacaktır ortadan. Bu siyasi tansiyonun kalkması demokrasimize ve siyasi hayatımıza yepyeni siyasi enerjiler verecektir. Her olumlu adım terörün ortadan kalkmasıyla ilgili her olumlu adım bir diğer olumlu adımı otomatik olarak çağıracaktır. O sebeple PKK'nın bütün şubeleriyle, tüm terör unsurlarıyla, bütün illegal unsurlarıyla silah bırakması ve kendisini feshetmesi bir dönüm noktası olacaktır. Böylece de vekalet savaşlarıyla bölgeye hükümranlık kurmak isteyenlerin elinden önemli bir boyut da alınmış, önemli bir zeminde alınmış olacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi