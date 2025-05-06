Ankara'da Sürpriz Görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün 18.00'de sürpriz bir görüşme yapacağı açıklanmıştı.

Bahçeli, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirilen görüşme öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Saat 18.00 civarı başlayan görüşme 35 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile en son 9 Ocak'ta görüşmüştü. Bahçeli'nin 4 Şubat'ta kalp kapakçığı operasyonu geçirmesinin ardından iki lider ilk kez bir araya geldi.

Kaynak: Haber Merkezi