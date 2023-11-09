AKP kurucusu eski bakandan Yargıtay'a tepki: 'Kendi militan yargımızı oluşturduk'

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti. Daire, “yargısal aktivizm” yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hukukçular Yargıtay’ın AYM kararını tanımamasını ve üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasını “darbe” olarak değerlendirdi. Öte yandan kimi AKP’li siyasetçiler de Yargıtay’ın kararını eleştirdi.

"KENDİ MİLİTAN YARGIMIZI OLUŞTURDUK"

Son olarak AKP kurucusu ve eski bakan Hüseyin Çelik, X (Twitter) hesabından Yargıtay’ın AYM hamlesine sert tepki gösterdi.

Eski AKP’li bakan Çelik, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ni işaret etti ve "Tam vesayetler kalktı derken, bu sefer biz kendi militan yargımızı oluşturduk" dedi.

Çelik, şunları ifade etti:

“Yıllar yılı, başını Vural Savaş, Sabih Kanadoğlu, Yekta Güngör Özden, Nuh Mete Yüksel ve benzerlerinin başını çektiği, vesayetçi güçlerin güdümündeki Kemalist militan yargıdan çektik. Tam vesayetler kalktı derken, bu sefer biz kendi militan yargımızı oluşturduk. Helal olsun bize! Bu yargıya ve anlayışa sahip olunan ülkede, bir de kalkmış, AB’nin eleştirilerine karşı efeleniyoruz. Aynada kendimizle yüzleşmek için vakit geldi geçiyor bile. Cumhuriyetin 100. Yılı değil de 1000. yılı olsa ne yazar. Cumhuriyet, Cumhuriyet olmadıktan sonra yaşının ne önemi var… Unutmayalım ki, Suriye, İran, Irak, Libya, Kuzey Kore, Çin, Rusya, Küba, Venezuella da Cumhuriyet’tir.”