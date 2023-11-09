HEDEP MYK toplandı: Gündem 'yargı darbesi'

HEDEP MYK, Yargıtay'ın AYM kararını tanımamasının ardından toplandı.

Son Güncelleme:
><

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi‘nin (MYK) tutuklu milletvekili Can Atalay’a dair verdiği ihlal kararına tanımamasının ardından Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı.

Toplantıya partinin grup başkanvekilleri, parti sözcüsü ve hukuk komisyonu eşsözcülerinin yanı sıra çok sayıda MYK üyesi de katıldı.

Tuncer Bakırhan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Erdoğan 'AYM kararlarını tanımıyorum' demedi mi? Bahçeli, 'Anayasa Mahkemesi derhal kapatılmalıdır' demedi mi? Yerel mahkemeler defalarca 'AYM’yi tanımıyoruz' demediler mi? Yargıtay 'AYM kararlarını uygulamıyorum' demedi mi? Anayasal düzeni değiştiren asıl bunları söyleyenlerdir. Sizler binlerce siyasi tutsağı uyduruk delillerle anayasal düzeni değiştirmekle suçluyorsunuz. Oysa anayasal düzeni değiştirmeye çalışan sizlersiniz demek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Yargıtay Anayasa Mahkemesi (AYM) HEDEP
Son Güncelleme:
Özgür Özel Numan Kurtulmuş'la görüştü: Meclis'i yargıdaki krize ilişkin olağanüstü toplantıya çağırdı Özel Kurtulmuş'la görüştü: Meclis'i yargıdaki krize ilişkin olağanüstü toplantıya çağırdı
Erdoğan: Mehmet Şimşek'e karışmıyorum Erdoğan: Mehmet Şimşek'e karışmıyorum
Hasat sonrası üretenler çok sevinecek! Sapından bile para kazandıracak! Hasat sonrası üretenler çok sevinecek! Sapından bile para kazandıracak!
Volvo’dan rakiplerini sollayacak hamle; İşte yolların yeni tankı ve fiyatı Volvo’dan rakiplerini sollayacak hamle; İşte yolların yeni tankı ve fiyatı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu!
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı!
En cimri 4 burç belli oldu: Hesabı hep karşı tarafa ödetiyorlar... En cimri 4 burç belli oldu
'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı: Borsa yatırımcılarına acil çağrı 'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı: Borsa yatırımcılarına acil çağrı
Kiracılar ve ev sahipleri dikkat: Evde hangi masraf kime ait? Kiracılar ve ev sahipleri dikkat: Evde hangi masraf kime ait?