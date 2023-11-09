HEDEP MYK toplandı: Gündem 'yargı darbesi'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi‘nin (MYK) tutuklu milletvekili Can Atalay’a dair verdiği ihlal kararına tanımamasının ardından Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı.

Toplantıya partinin grup başkanvekilleri, parti sözcüsü ve hukuk komisyonu eşsözcülerinin yanı sıra çok sayıda MYK üyesi de katıldı.

Tuncer Bakırhan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Erdoğan 'AYM kararlarını tanımıyorum' demedi mi? Bahçeli, 'Anayasa Mahkemesi derhal kapatılmalıdır' demedi mi? Yerel mahkemeler defalarca 'AYM’yi tanımıyoruz' demediler mi? Yargıtay 'AYM kararlarını uygulamıyorum' demedi mi? Anayasal düzeni değiştiren asıl bunları söyleyenlerdir. Sizler binlerce siyasi tutsağı uyduruk delillerle anayasal düzeni değiştirmekle suçluyorsunuz. Oysa anayasal düzeni değiştirmeye çalışan sizlersiniz demek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem