AK Parti'de 5 İl Başkanlığına Atama

AK Parti'de Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli il başkanlıklarına atama yapıldı.

Son Güncelleme:
AK Parti'de 5 İl Başkanlığına Atama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti'de geçen aylarda peş peşe istifaların yaşandığı il başkanlıklarına atamalar yapıldı. Partinin Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli il başkanlıklarına atama yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bitlis İl Başkanlığına Engin Günceoğlu, Çanakkale İl Başkanlığına Abdurrahman Kuzu, Elazığ İl Başkanlığına İbrahim Sencer Selmanoğlu, Niğde İl Başkanlığına Hacı Mehmet Eren ve Tunceli İl Başkanlığına Hakan Özer'in atandığı belirtildi.

AKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha AyrıldıAKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha AyrıldıSiyaset

AKP’de İstifa Depremi! 1 İlçe Başkanı Daha AyrıldıAKP’de İstifa Depremi! 1 İlçe Başkanı Daha AyrıldıSiyaset

AKP Disipline Sevk Etmişti: Mücahit Birinci Partisinden İstifa EttiAKP Disipline Sevk Etmişti: Mücahit Birinci Partisinden İstifa EttiSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
AK Parti
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Yılmaz Özdil'den Çarpıcı Özgür Özel Eleştirisi! 'Birileri Yanlış Bilgilerle Besliyor' Yılmaz Özdil'den Çarpıcı Özgür Özel Eleştirisi!
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
CHP'li Vekilin Boş Tüp Protestosuna Bakan Bayraktar'ın Yanıtı Gündem Oldu: 'Çünkü Doğal gaz Kullanıyorlar' CHP'li Vekil 'Tüp Boş' Dedi, Bayraktar'ın Cevabı Gündem Oldu
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'de 5 İl Başkanlığına Atama AK Parti'de 5 İl Başkanlığına Atama
Alperen Tarih Yazıyor! NBA'de İlk 10’a Girdi Alperen Tarih Yazıyor! NBA'de İlk 10’a Girdi
Gebze Diken Üstünde! 1 Bina Daha Boşaltıldı Gebze Diken Üstünde! 1 Bina Daha Boşaltıldı
Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları
Futbolda Bahis Operasyonu! İşte Gözaltı Kararı Verilen Hakemler Süper Lig Takımının Başkanı ve 17 Hakem İçin Gözaltı