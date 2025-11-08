AK Parti'de 5 İl Başkanlığına Atama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti'de geçen aylarda peş peşe istifaların yaşandığı il başkanlıklarına atamalar yapıldı. Partinin Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli il başkanlıklarına atama yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bitlis İl Başkanlığına Engin Günceoğlu, Çanakkale İl Başkanlığına Abdurrahman Kuzu, Elazığ İl Başkanlığına İbrahim Sencer Selmanoğlu, Niğde İl Başkanlığına Hacı Mehmet Eren ve Tunceli İl Başkanlığına Hakan Özer'in atandığı belirtildi.

Kaynak: AA