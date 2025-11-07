CHP'li Vekilin Boş Tüp Protestosuna Bakan Bayraktar'ın Yanıtı Gündem Oldu: 'Çünkü Doğal gaz Kullanıyorlar'
CHP’li Cevdet Akay’ın "Halkın mutfağında tüp boş" çıkışına Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’dan dikkat çeken yanıt geldi. Bayraktar, “Çünkü doğal gaz kullanıyorlar, gerek yok” sözleriyle gündem oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. CHP Zonguldak Milletvekili Cevdet Akay, elinde bir mutfak tüpüyle Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’a seslenerek, “Sayın Bakanım, halkın mutfağında tüp boş!” dedi.
Bakan Bayraktar ise bu çıkışa anında karşılık vererek, "Çünkü doğal gaz kullanıyorlar, gerek yok" cevabını verdi. Bu yanıt, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
