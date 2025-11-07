CHP'li Vekilin Boş Tüp Protestosuna Bakan Bayraktar'ın Yanıtı Gündem Oldu: 'Çünkü Doğal gaz Kullanıyorlar'

CHP’li Cevdet Akay’ın "Halkın mutfağında tüp boş" çıkışına Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’dan dikkat çeken yanıt geldi. Bayraktar, “Çünkü doğal gaz kullanıyorlar, gerek yok” sözleriyle gündem oldu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. CHP Zonguldak Milletvekili Cevdet Akay, elinde bir mutfak tüpüyle Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’a seslenerek, “Sayın Bakanım, halkın mutfağında tüp boş!” dedi.

Bakan Bayraktar ise bu çıkışa anında karşılık vererek, "Çünkü doğal gaz kullanıyorlar, gerek yok" cevabını verdi. Bu yanıt, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Alparslan Bayraktar
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Özgür Özel Hakkında 7 Fezleke Birden! 18 Dokunulmazlık Dosyası Meclis'te Özgür Özel Hakkında 7 Fezleke Birden!
Yılmaz Özdil'den Çarpıcı Özgür Özel Eleştirisi! 'Birileri Yanlış Bilgilerle Besliyor' Yılmaz Özdil'den Çarpıcı Özgür Özel Eleştirisi!
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları
Futbolda Bahis Operasyonu! İşte Gözaltı Kararı Verilen Hakemler Süper Lig Takımının Başkanı ve 17 Hakem İçin Gözaltı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Felaket İçin Tarih Verdi: 'Tahran'ı Boşaltmak Zorunda Kalacağız!' İran Cumhurbaşkanı Felaket İçin Tarih Verdi
Q Yatırım Bankası'na 'Tefecilik' Soruşturması: Üç Kritik İsim Gözaltında Q Yatırım Bankası'na 'Tefecilik' Soruşturması
Endonezya'da Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama: Çok Sayıda Yaralı Var Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama, Çok Sayıda Yaralı Var