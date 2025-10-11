Ahmet Türk'ten Kritik 'Süreç' ve Suriye Mesajı!

DEM Partili Ahmet Türk, Suriye’deki Kürtlerin demokratik geleceğine sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Türk, hükümete de "Türkiye’ye HTŞ komşu olacağına Kürtler komşu olsun" sözleriyle seslendi.

Demokratik Birlik İnisiyatifi tarafından Mardin’de 'Mezopotamya’da Halklar, İnançlar ve Demokratik Ortak Yaşam Konferansı' düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyım atanan Ahmet Türk, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Silahlı mücadele yerine demokratik siyasetin önemsendiği yeni bir dönemin içerisinde olduklarını belirten Türk, "Biz bu süreci büyük bir sabırla ve dikkatle izliyoruz. İnanıyoruz ki demokratik cumhuriyete ulaşmanın yollarını bizlerin çabasıyla, Kürt halkının çabasıyla açılacaktır" dedi.

'SÜREÇ DOĞRU ŞEKİLDE İLERLİYOR'

Suriye'deki sürece de değinen Türk, devamında şu ifadeleri kullandı: "Bu süreç biraz önce ifade de ettiğim gibi doğru bir şekilde ilerliyor. Buna inanıyoruz. Ancak tabii ki önümüzde engeller var. Bu engellerin başında da Suriye'deki gelişmeler, Kürt halkının oradaki özgür demokratik geleceğine ipotek olmak isteyen anlayışlarla karşı karşıyayız. Bunun aşılması gerekiyor. Buradan özellikle hükümete seslenmek istiyoruz. Kürtler silaha sarılmak zorunda kaldı. Kendi güvenliğini sağlamak için silahı eline aldı. Bir ordu oluşturmadı. Halkın güvenliğini sağlamaya yönelik atılan önemli bir adımdı. Şimdi burada Kürtlerin silah bırakmasını istiyor, özellikle Türkiye. Peki oradaki halkın güvenliğini kim sağlayacak? HTŞ'nin polisi, askeri yok. HTŞ’nin bir gücü yok. Peki o halkın güvenliğini kim sağlayacak? Bunun ötesinde HTŞ Türkiye’ye komşu olacağına Kürtler komşu olsun. Evet, bu sorunlarla karşı karşıyayız. Bütün sorunların aşılması için burada Suriye'nin Kürtler açısında kırmızı çizgimiz olduğunu hep birlikte haykırmak durumundayız."

