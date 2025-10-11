DEM Partili Saruhan Oluç Anlattı: İşte Gündem Olan Fotoğrafın Arka Planı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

1 Ekim'deki Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefet liderleriyle verdiği fotoğrafın gündem olmasının ardından DEM Parti Milletvekili ve Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi Saruhan Oluç'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Ankara’da Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen “Barış Süreçlerinde Basın ve Medyanın Rolü” başlıklı panele katılan Oruç'un söylediklerini gazeteci Nevzat Çiçek, sosyal medya hesabından paylaştı.

10 yıl sonra ilk kez böyle bir karenin oluştuğunu anlatan Oluç, "Bizim eş başkanlığımızla bir tokalaşma durumu ortaya çıktı. Fakat o anda sanıyorum bir karışıklık, yani hatırlayamama gibi bir nedenle bizim Eş Başkanımız Tülay Hatimoğlları’nın elini sıkmadı Cumhurbaşkanı ve geçti gitti. Sonradan biz bunu ilettik kendilerine hani bunun bir nedeni mi var acaba diye. Fakat anlaşıldı ki bir hatırlayamama, yani o anda bir şey olmuş. Bundan dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti. Sonra Meclis Başkanlığı makamının arkasındaki yerde bir işte orada bizim hem eş başkanımızın, hem de Meclis Başkanvekilimizin katıldığı bir çay sohbeti oldu" dedi.

DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç

'CUMHURBAŞKANI TÜLAY HANIM'DAN ÖZÜR DİLEDİ'

Cumhurbaşkanı'nın tanıyamadığı için Hatimoğulları'ndan özür dilediğini belirten Oluç, "Cumhurbaşkanı ‘Mutlaka akşam resepsiyona Tülay Hanım da gelsin, üzüntülerimi belirteceğim, özür dileyeceğim’ dedi. Hatta biliyorsunuz bir belki o videoyu görmüşsünüzdür; çıkarken Pervin Hanım'a ‘Akşam ayarlayacaksın değil mi?’ diyor. O da ‘Ayarlayacağım’ diyor. Gazeteciler beni aradılar hemen ne ayarlanacak falan diye. Yani, Cumhurbaşkanı, Tülay Hanım’ın gelmesini ayarla diye söylüyordu onu. Biz de bu resepsiyona böyle bir durumun da yaşanacağını bilerek gittik. Ama zaten katılacaktık belli düzeyde, yani eski tutumumuzu değiştirecektik" diye konuştu.

'FOTOĞRAFIN KURMACA OLDUĞUNU SANMIYORUZ'

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam resepsiyonda masalarına geldiğini ve ortam gürültülü olduğu için Tülay Hatimoğulları'nı yine hatırlayamadığını aktaran Oluç, "Sonra biz o sırada işte gösterdik, kendisi de üzgün olduğunu söyledi. Amerika ziyareti nedeniyle jet lagim dedi. Ondan sonra onun üzerine biraz sohbet ettik yani zor bir dönem hakikaten falan diye. Onun dışında herhangi bir şey konuşulmadı orada ve ondan sonra ayrıldı zaten yanımızdan" dedi.

Sonra resepsiyonun arka tarafındaki tören odasında yine bir fotoğraf verildiğini söyleyen Oluç, o fotoğraf için "Biz öyle bir kurmaca olduğunu sanmıyoruz. Yani belki düşünmüşlerdir kim nereye oturacak diye ama bizim hissettiğimiz bir şey yoktu. Eş başkanlarımıza yer gösterildi, işte İmralı heyetimize yer gösterildi. Sonuçta öyle bir fotoğraf ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi