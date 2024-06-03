Ahmet Türk, Özgür Özel’in ‘kayyım’ açıklamasını 'değerli' buldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alınarak Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki göstermiş; şu açıklamayı paylaşmıştı: “Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak, Belediye Başkanının gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyım atanmış olmasını reddediyoruz. Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyım anlayışının karşısındayız!”

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Özel’in bu açıklamasını ‘değerli’ bulduğunu belirterek X hesabından şu mesajı paylaştı: “Sayın Özgür Özel’in bu açıklaması demokrasi ve halk iradesine saygının önemi açısından değerlidir. Herkesi adalet, hukuk ve demokrasiyi korumaya davet ediyoruz.”