Doğu Perinçek’in danışmanı dolandırıcılıktan tutuklandı

Bursaspor'un eski başkanı ve Doğu Perinçek’in danışmanı olan Emin Adanur, nisan ayında, ödenmeyen borç nedeniyle kendisine ait eve hacze gelen iki avukat ile icra memurunu dövdüğrmüştü. Avukatlar ile icra memurunun suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Emin Adanur ile üç arkadaşı tutuklanmıştı.

Haklarında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan sanıklar, Bursa 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, suçlamaları reddederken; mahkeme hakimi dört gün sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

'KAÇMA İHTİMALİ VAR'

BirGün’ün haberine göre duruşmanın görüldüğü 29 Mayıs'ta cezaevinden çıkan Emin Adanur, 3 gün sonra başka bir dosyadan yeniden tutuklandı. Konut satma vaadiyle 28 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla Bursa 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Adanur'un kaçma ihtimali gerekçe gösterilerek hakkında tutuklama kararı çıkartıldı.

Müşteki avukatının talebi sonrası gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Emin Adanur, "35 gündür tutukluydum, yeni tahliye oldum. Bu süreç içerisinde benim şantiyeme bir tane çivi dahi çakmadılar. İşimin başında durup, mağdurların zararlarını gidermem gerekmektedir. Tutuklanmam halinde bu zararları gidermem zora girecektir. En ağır adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

“ZARARLARINI GİDERMEYE ÇALIŞACAKTIR”

Sanık avukatı Sedat Gülen de müvekkilinin tutuklanması halinde inşaatlarını devam ettiremeyeceğini söyledi. Adanur'un bin 200 konutun inşaatını yaptığına dikkat çeken Gülen, "Müvekkilim cezaevinde olduğu dönemde projelerini devam ettiremedi. Tutuklanmaması halinde inşaatları devam ettirip, yaptığı daireleri müştekilere teklif ederek, zararlarını gidermeye çalışacaktır. Bu nedenle kendisinin en ağır adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, “mevcut delil durumu” ve “atılı suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin somut olgularının bulunması”nı dikkate alarak, sanığın tutuklanmasına karar verdi. Böylece Adanur, tahliye olduktan 3 gün sonra tekrar cezaevine gönderildi.