2024-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2024-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

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2024-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 20-28 Mayıs'ta tercihleri alınan 2024-TUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.


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