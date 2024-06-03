2024-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2024-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 20-28 Mayıs'ta tercihleri alınan 2024-TUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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