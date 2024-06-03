Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanmasına sert tepki. Soruşturma 10 yıllık

DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yürütülen bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Van'da gözaltına alınmıştı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi almıştı. İçişleri Bakanlığı; gözaltına alınan Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını; Hakkari Valisi Ali Çelik'in, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak atandığını duyurmuştu.

ÖZEL’DEN TEPKİ: SORUŞTURMA 10 YILLIK

Gelişmeye DEM Parti’nin yanı sıra CHP’den de tepki geldi. X hesabından bir paylaşım yapan CHP lideri Özgür Özel, Akış hakkındaki soruşturmanın 10 yıl öncesine dayandığını vurgulayarak şu mesajı paylaştı: “Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak, Belediye Başkanının gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyım atanmış olmasını reddediyoruz. Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyım anlayışının karşısındayız!”

Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak, Belediye Başkanının gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyım atanmış olmasını reddediyoruz.



Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının… — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 3, 2024

TANAL: BU NORMALLEŞMEYİ ENGELLER!

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alınarak yerine kayyım atanmasına tepki gösterdi. Tanal’ın mesajından öne çıkan ifadeler şöyle:

“Bu şu anda normalleşmeyi de görebildiğimiz kadarıyla engeller. Güya Cumhurbaşkanı diyor ki efendim biz normalleşmenin derdindeyiz. Yani şu anda da böyle bir olayda maalesef bakanlar eliyle bakanlar yaptıkları işlemlerle baltalanmış oluyor. Yani sözün kısası buradaki soruşturmanın yeni delile dayanmadığını İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasından anlıyoruz. Dava konusu yapılan olaylarla ilgili olduğunu anlıyoruz. Bir eylemden dolayı, bir olaydan dolayı bir insan bir sefer yargılanır. Bir sefer soruşturma yapılır. Aynı eylem, aynı olayla ilgili siz birden fazla soruşturma yapmanız bu bir keyfilik olur. Bu bir siyasi soruşturma olur. Bu hukuki soruşturma olmaz.

Bir ülkede hukuk devleti olmadı mı normalleşme olmaz. Bir ülkede özgürlükler olmadı mı normalleşme olmaz. Siz normalleşmeyi arıyorsanız da adalet olacak, hukuk devleti olacak, mevcut olan anayasa hükümleri uygulanacak. Siz kalkıp yani mevcut olan gücünüzü kötüye kullanarak, keyfi davranarak o ülkede normalleşmeyi sağlayamazsınız."