Abdullah Gül CHP’nin Adayı mı Olacak? Özel’den Net Yanıt

Abdullah Gül’ün CHP'nin adayı olacağı iddiası siyaset gündemini karıştırdı. Barış Yarkadaş’ın açıklamalarına yanıt CHP Özgür Özel'den yanıt geldi.

Son Güncelleme:
Abdullah Gül CHP’nin Adayı mı Olacak? Özel’den Net Yanıt
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kulis iddiaları gündemi hareketlendirdi. Gazeteci Barış Yarkadaş, olası bir siyasi yasak ihtimali üzerinden Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda Abdullah Gül’ün isminin gündeme gelebileceğini söyledi. Açıklama, CHP cephesinde tartışma yarattı.

İddialara yanıt geldi. Gazeteci Aytunç Erkin’in konuyu CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sorması üzerine parti yönetiminden iddialara tv100 yayınında yanıt geldi. Özel, "Abdullah Gül’ü sadece dayısı vefat ettiğinde aramıştım. Çıkan bu söylentiler CHP’ye seçimi kaybettirmek için CHP’yi kendi tabanında tartıştırmak için dezenformatik bir faaliyettir" dedi.

NE OLMUŞTU?

tv100'de konuan Yarkadaş, "CHP’nin adayı Abdullah Gül olacak demedim. İmamoğlu’na siyasi yasak gelirse Gül’ün adı da adaylar arasında konuşulursa kimse şaşırmasın dedim. İmamoğlu’nun çevresi Gül’ü 50+1’i alabilecek isimlerden biri olarak görüyor" ifadelerini kullanmıştı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Abdullah Gül
Son Güncelleme:
Sürece İlişkin Raporun Tamamı Yayımlandı Sürece İlişkin Raporun Tamamı Yayımlandı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Kritik Rapor Onaylandı, Bundan Sonra Ne Olacak? TBMM Başkanı Kurtulmuş Yanıtladı Kritik Rapor Onaylandı, Bundan Sonra Ne Olacak?
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı
İmamoğlu'na Görüş Engeli İddiası... Bakan Gürlek Noktayı Koydu İmamoğlu'na Görüş Engeli İddiası... Bakan Gürlek Noktayı Koydu
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı
Okul Bahçesinde Yürek Yakan Olay: Daha 11 Yaşındaydı... Tenefüste Acı Son Okul Bahçesinde Yürek Yakan Olay: Daha 11 Yaşındaydı... Tenefüste Acı Son
SGK, Yapay Zekayla Tespit Etti: 650 Bin Emeklilik İptal, Maaşlar Faiziyle Geri Alınacak 650 Bin Emeklilik İptal, Maaşlar Faiziyle Geri Alınacak
Otobüste Tehditler Savuran 'Sahte Savcı' Gözaltına Alındı: Savcılık Harekete Geçti Otobüste Tehditler Savuran 'Sahte Savcı' Gözaltına Alındı: Savcılık Harekete Geçti
Yıldız Tilbe'den Kötü Haber: Ünlü Şarkıcının Sağlık Durumu Nasıl? Yıldız Tilbe'den Kötü Haber: Ünlü Şarkıcının Sağlık Durumu Nasıl?