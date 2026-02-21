Abdullah Gül CHP’nin Adayı mı Olacak? Özel’den Net Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kulis iddiaları gündemi hareketlendirdi. Gazeteci Barış Yarkadaş, olası bir siyasi yasak ihtimali üzerinden Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda Abdullah Gül’ün isminin gündeme gelebileceğini söyledi. Açıklama, CHP cephesinde tartışma yarattı.

İddialara yanıt geldi. Gazeteci Aytunç Erkin’in konuyu CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sorması üzerine parti yönetiminden iddialara tv100 yayınında yanıt geldi. Özel, "Abdullah Gül’ü sadece dayısı vefat ettiğinde aramıştım. Çıkan bu söylentiler CHP’ye seçimi kaybettirmek için CHP’yi kendi tabanında tartıştırmak için dezenformatik bir faaliyettir" dedi.

NE OLMUŞTU?

tv100'de konuan Yarkadaş, "CHP’nin adayı Abdullah Gül olacak demedim. İmamoğlu’na siyasi yasak gelirse Gül’ün adı da adaylar arasında konuşulursa kimse şaşırmasın dedim. İmamoğlu’nun çevresi Gül’ü 50+1’i alabilecek isimlerden biri olarak görüyor" ifadelerini kullanmıştı.

