Sürece İlişkin Raporun Tamamı Yayımlandı

TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporu TBMM'nin internet sitesinden yayımlandı

Son Güncelleme:
Sürece İlişkin Raporun Tamamı Yayımlandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM’de çözüm süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) internet sitesi üzerinden yayımlandı.

47 evet, 2 ret ve 1 çekimser oyla kabul edilen rapora tbmm.gov.tr üzerinden erişilebiliyor. 107 sayfadan oluşan rapor TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un takdimiyle başlıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme:
İmamoğlu'na Görüş Engeli İddiası... Bakan Gürlek Noktayı Koydu İmamoğlu'na Görüş Engeli İddiası... Bakan Gürlek Noktayı Koydu
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kritik Rapor Onaylandı, Bundan Sonra Ne Olacak? TBMM Başkanı Kurtulmuş Yanıtladı Kritik Rapor Onaylandı, Bundan Sonra Ne Olacak?
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Su Kaynaklarında Radon Seviyesi Yükseldi: Uzmanlardan Korkutan Açıklama! Büyük Depremin Habercisi mi? O Bölgede Radon Seviyesi Yükseldi: Uzmanlardan Korkutan Açıklama! Büyük Depremin Habercisi mi?
Futbolda Yasa Dışı Bahis ve Şike Operasyonu: 32 Kişi Gözaltına Alındı Futbolda Yasa Dışı Bahis ve Şike Operasyonu
Ünlü Oyuncu Yalçın Özden Yoğun Bakımda! Beyin Kanaması Geçirdi Ünlü Oyuncu Yalçın Özden Yoğun Bakımda! Beyin Kanaması Geçirdi
Ramazanda Lüks Sahur Trendi Zirvede: Kişi Başı Sahur Fiyatları Görenleri Şoke Etti Ramazanda Lüks Sahur Trendi Zirvede: Kişi Başı Sahur Fiyatları Görenleri Şoke Etti
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması… Serbest Bırakılmışlardı: Savcılık İfadeleri Ortaya Çıktı Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması… Serbest Bırakılmışlardı: Savcılık İfadeleri Ortaya Çıktı