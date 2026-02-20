Sürece İlişkin Raporun Tamamı Yayımlandı
TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporu TBMM'nin internet sitesinden yayımlandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
TBMM’de çözüm süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) internet sitesi üzerinden yayımlandı.
47 evet, 2 ret ve 1 çekimser oyla kabul edilen rapora tbmm.gov.tr üzerinden erişilebiliyor. 107 sayfadan oluşan rapor TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un takdimiyle başlıyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
Son Güncelleme: