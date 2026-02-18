Kritik Rapor Onaylandı, Bundan Sonra Ne Olacak? TBMM Başkanı Kurtulmuş Yanıtladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürece ilişkin kabul edilen ortak rapora dair "Bir uzlaşı esastı, oldu. 47 kişi evet dedi, daha ne olsun" dedi. Kurtulmuş, bundan sonra yasal hazırlıkların olacağını söyledi.

Kritik Rapor Onaylandı, Bundan Sonra Ne Olacak? TBMM Başkanı Kurtulmuş Yanıtladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, son kez toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda ortak raporun 47 evet, 2 ret ve 1 çekimser oyla kabul edilmesinin ardından komisyon üyeleriyle tokalaşarak teşekkür etti.

Daha sonra toplantıyı izleyen gazetecilerin yanına gelerek onlara da teşekkür eden Numan Kurtulmuş, soruları yanıtladı. Komisyondan çıkan sonuçtan memnun olup olmadığının sorulması üzerine Kurtulmuş, "Bir uzlaşı esastı, oldu. 47 kişi evet dedi, daha ne olsun. İlk raporları aldık önümüze iki partinin ortak iki cümlesi yoktu, bu noktaya gelmesiyle komisyon görevini başarıyla yaptı" dedi.

BUNDAN SONRASI PARTİLERDE

Kurtulmuş bir soru üzerine, ortak raporun TBMM Başkanlığı’na sunulacağını belirterek, “Bundan sonrası partilere ödev. Bu teklifler konusunda yasal hazıklıklar olacak” dedi.

"Daha önce Genel Kurul’a sunulacak demiştiniz" denilmesi üzerine Numan Kurtulmuş, "Bu, o demek zaten. Genel Kurula yasalar sunulacak. Şu anda bu rapor, Komisyon raporu. İlk kez böyle bir rapor tamamlanıyor. İnşallah yasalaşma olur" diye konuştu. "Raporun uygulanmasını takip edecek misiniz” sorusuna Kurtulmuş, “Tabii takip edeceğiz” karşılığını verdi.

CAN ATALAY YANITI

“Toplantıda size Can Atalay ile ilgili bir çağrı yapıldı, bir yanıtınız olacak mı?” sorusunu da Kurtulmuş, “Yanıtımızı çok söyledik” şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
