İmamoğlu'na Görüş Engeli İddiası... Bakan Gürlek Noktayı Koydu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP’li vekillerin tutuklanarak görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüştürülmediği iddialarına noktayı koydu. Gazeteci Sinan Burhan tv100 yayınında, Bakan Gürlek'in bu konuda kendisine verdiği bilgiyi paylaştı.

Burhan'ın aktardığına göre Bakan Gürlek, İmamoğlu'yla görüşmeleri engellemek gibi bir durumun olmadığını söyledi. Durumun bakan ve idari değişimler nedeniyle bir bekleme durumu olduğunu belirten Gürlek, önümüzdeki haftadan itibaren CHP’li vekillere izin verileceğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi