5 Belediye Başkanından Mansur Yavaş Kararı: 'Özgür Özel'in Yanında Yer Alırsa...'

CHP'de mutlak butlan kararının ardından gözler Mansur Yavaş'ın atacağı adımlara çevrildi. İddiaya göre Yavaş'la hareket eden Ankara'daki 5 ilçe belediye başkanı, olası bir yeni parti oluşumuna katılmayacak.

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5 Belediye Başkanından Mansur Yavaş Kararı: 'Özgür Özel'in Yanında Yer Alırsa...'
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Mutlak butlan sonrası bölünen CHP'de hangi tarafta duracağı merak edilen Mansur Yavaş'la ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaşıldı. Millet Haber Genel Yayın Yönetme Sinan Burhan, Yavaş'a ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Nallıhan Belediye Başkanı beni aradı. 'Mansur Yavaş CHP’de kalırsa biz de CHP’de kalacağız. Yoksa AK Parti’ye geçeriz. Eğer Mansur Bey Özgür Bey’in yanında yer alırsa biz Mansur Bey'le de hareket etmeyiz' diyorlar.

Ankara ilçe belediye başkanlarından 5'i, ‘Mansur Bey’le hareket ediyoruz’ dedi. Eğer Mansur Bey Özgür Bey veya yeni oluşumun yanına geçerse o oluşumun yanında yer almayız. Ama Mansur Bey şu anki yerinde kalırsa, bağımsız olursa yanında kalırız. Mansur Yavaş’ı yalnızlaştırmak istiyorlar, bu projede olmayız."

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Kaynak: Haber Merkezi

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