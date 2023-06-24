"4'üncü yıl programında Kılıçdaroğlu'nun kutlama mesajı okunmadı" iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce '23 Haziran Demokrasi Şenliği' etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte okunması talebiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği notun okunmadığı iddia edildi.

Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği mesajda, “Şu konuda eminim ki, milletimizin desteğiyle, hem yönettiğimiz il ve ilçe belediye sayısını koruyacak hem de yeni belediyeler kazanarak yerel yönetimlerde başarılarımızı perçinleyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, orada bulunan tüm dostları yürekten selamlıyorum” ifadeleri yer aldı.

Artı Gerçek'in haberine göre Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği mesaj şu şekilde:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, kıymetli yol arkadaşları ve değerli katılımcılar… Sizleri en içten saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

İstanbul’da yandaşlara büyük bir aktarmaların, nepotizmin, ayrımcılığın, halka değil yandaşa hizmetin sona ermesinin üzerinden, tam 4 yıl geçti. Evet, hukukun çiğnenip, halkın iradesinin yok sayıldığı, ancak halkın kendi iradesini daha güçlü olarak ortaya koyduğu o kudretli demokrasi çıkışının üzerinden, tam 4 yıl geçti.

Hatırlayınız, 23 Haziran’da parti örgütümüz ve büyükşehir belediye başkan adayımız, ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak çalıştı. Alın teri döktü ve İstanbullular halk için harcanan emeğin karşılığını verdi. O günkü mutluluğumu ve yerelde demokrasiyi inşa sürecinde gösterdiğimiz ortaklaşa çabayı asla unutmuyorum. Bunun için de başta İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu olmak üzere; il örgütümüze, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarına en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Aradan geçen 4 yılda da İstanbullulara verdiği sözleri teker teker tutan, yatırımlar yapan, metro yapımında rekor kıran bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görmek, bizleri gururlandırıyor.

Önümüzde yine bir yerel seçim olacak. Ve biz büyük bir gönül rahatlığıyla “yerel yönetimlerde yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır” diyerek, milletimizden destek isteyeceğiz. Şu konuda eminim ki, milletimizin desteğiyle, hem yönettiğimiz il ve ilçe belediye sayısını koruyacak hem de yeni belediyeler kazanarak yerel yönetimlerde başarılarımızı perçinleyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, orada bulunan tüm dostları yürekten selamlıyorum."