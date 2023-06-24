Muharrem İnce'ye kumpas davasında hapis talebi!

Sosyal medyada bazı hesaplar tarafından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin kasetinin bulunduğu iddia edildi. Ukraynalı bir şahsa ait kaset dolaşıma sokularak bu şahsın İnce olduğu algısı yaratıldı.

Görüntülerin sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından İnce’ye yönelik iddialara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

BEŞ KİŞİ ŞÜPHELİ OLARAK YER ALDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, Mehmet Galoğlu, Ozan Özgür Doğru, Salim Faruk Kızılırmak, Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan hazırlanan iddianamede şüpheli olarak yer aldı.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Sanıklar hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlarından haklarında 9’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İDDİANEME KABUL EDİLDİ

Sanıklardan Mehmet Galoğlu hakkında suçu zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle ceza artırımı istenirken iddianame Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"ŞEREFİMİ, ONURUMU TÜRK ADALETİNE BIRAKTIM"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hakkındaki sahte video ve belgelere ilişkin de "Bunları ortaya çıkaran, montaj yapan FETÖ. Bunu yayanlar var ya her birine dava açacağım. Sırf siyasi gerekçelerle beni yıpratmak için eski arkadaşlarım dahil hepsini tek tek avukatlarım tarıyorlar. Kim bunları yaydıysa her birine dava açacağım. Binse bin, 5 binse 5 bin, 10 binse 10 bin. Böyle bir dünya yok. Şerefimi, onurumu Türk adaletine bıraktım. Böyle bir dünya, böyle bir alçaklık olamaz. Hepsi sahtedir, hepsi FETÖ tarafından yurt dışında üretilmiş, Türkiye'ye servis edilmiş" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem