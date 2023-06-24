Bahçeli'nin sağ koluydu: Oktay Vural İYİ Parti'ye katıldı, 50 kişilik GİK listesinde

GERÇEK GÜNDEM

MHP'de uzun yıllar grup başkanvekilliği dahil üst düzey görevlerde bulunan ve bu süreçte adı partiyle özdeşleşen Oktay Vural, bugünkü İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı ile birlikte resmen siyasete döndü; 50 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri arasında yer aldı.

Vural, daha önce "İYİ Parti'ye neden katılmadınız?" sorusuna, "O süreç içerisindeki gelişmelere katkı sağlayamayacağımı, katkı sağlayacak bir ortamı bulamayacağımı düşünerek hareket ettim. Dolayısıyla bir bir muhasebenin neticesindeydi. Onlarla ilgili değerlendirmenin neticesinde hareket ettim" yanıtını vermişti.

OKTAY VURAL HAKKINDA

Vural, MHP adına milletvekili olduğu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantıları ve AKP hükümetine yönelik sert sözleriyle dikkat çekiyordu. En konuşulan tepkilerinden biri, 2010 Dünya Kupası'ndan sonra düzenlediği bir basın toplantısında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği 'vuvuzelalı' eleştiriydi.

Güney Afrika'nın ünlü çalgısı vuvuzelayla gazetecilerin karşısına çıkan siyasetçi, Erdoğan'ı bu müzik aletine benzeterek "Sözleri kuru gürültü ve vızıltıdan başka bir şey değil" demişti; yanındaki partili vuvuzelayı çalmayı başaramayınca ise tepkisi "İşte hükümetin sesi de böyle çıkmıyor" olmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağ kolu olarak bilinen Vural ayrıca, 11 haziran 2011 seçimlerinden önce partiyi sarsan kaset skandalında kaydı ortaya çıkmayan tek genel başkan yardımcısıydı.

Genel İdare Kurulu'nda yer alan diğer isimler şöyle şekillendi:

Uğur Poyraz

Ümit Dikbayır

Bahadır Erdem

Metin Ergün

Bilge Yılmaz

Ümit Özlale

Mehmet Tolga Akalın

Sevinç Atabay

Ayfer Yılmaz

Ünzile Yüksel

Burak Akburak

Kürşat Zorlu

Ayyüce Türkeş

Ömer Karakaş

Turhan Çömez

Buğra Kavuncu

Selcen Hamşıoğlu

Dursun Çolak

Naci Cinisli

Taha Orhun Ertürkmen

Şükrü Kuleyin

Cumali Durmuş

Şükriye Sevinç Çağlayan

Mehmet Aslan

Cem Özdemir

Hayrettin Nuhoğlu

Ayşe Sucu

Hüseyin Özlük

Mustafa Veysel Güldoğan

Berna Sukas

Rıdvan Yalçın

Ali Demir

Ahmet Zeki Üçok

Alparslan Yüce

Taner Demirel

Birol Aydemir

Türker Yörüköüoğlu

Sedat Aksakallı

Ece Güner

Yetkin Öztürk

Ali Gökdemir

Erol Karapınar

İmren Tüfekçi

Orkun Kamber

Ayşen Kurt

Emin Yetim

Raşit Emir Süer

İrem Yaman

Fatih Koca

Merkez Disiplin Kurulu üyeleri de şöyle:

Meral Alemdar

Kadriye Ünler

Süleyman Çetin

Batuhan Yılmaz

Hamza Yurtsever

Zeynep Şeyma Irmak

Hatice Kayalı

Hatice Elvan Ece

Abdullah İlker Sungur

Metehan Kutlu

Kenan Kaçmaz