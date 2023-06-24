Bahçeli'nin sağ koluydu: Oktay Vural İYİ Parti'ye katıldı, 50 kişilik GİK listesinde
İYİ Parti kongresinde 50 kişiden oluşan Genel İdare Kurulu ve 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu, blok liste ile seçildi. Bir dönem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağ kolu olan Oktay Vural'ın partiye katıldığı ve GİK üyesi olduğu görüldü.
GERÇEK GÜNDEM
MHP'de uzun yıllar grup başkanvekilliği dahil üst düzey görevlerde bulunan ve bu süreçte adı partiyle özdeşleşen Oktay Vural, bugünkü İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı ile birlikte resmen siyasete döndü; 50 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri arasında yer aldı.
Vural, daha önce "İYİ Parti'ye neden katılmadınız?" sorusuna, "O süreç içerisindeki gelişmelere katkı sağlayamayacağımı, katkı sağlayacak bir ortamı bulamayacağımı düşünerek hareket ettim. Dolayısıyla bir bir muhasebenin neticesindeydi. Onlarla ilgili değerlendirmenin neticesinde hareket ettim" yanıtını vermişti.
OKTAY VURAL HAKKINDA
Vural, MHP adına milletvekili olduğu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantıları ve AKP hükümetine yönelik sert sözleriyle dikkat çekiyordu. En konuşulan tepkilerinden biri, 2010 Dünya Kupası'ndan sonra düzenlediği bir basın toplantısında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği 'vuvuzelalı' eleştiriydi.
Güney Afrika'nın ünlü çalgısı vuvuzelayla gazetecilerin karşısına çıkan siyasetçi, Erdoğan'ı bu müzik aletine benzeterek "Sözleri kuru gürültü ve vızıltıdan başka bir şey değil" demişti; yanındaki partili vuvuzelayı çalmayı başaramayınca ise tepkisi "İşte hükümetin sesi de böyle çıkmıyor" olmuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağ kolu olarak bilinen Vural ayrıca, 11 haziran 2011 seçimlerinden önce partiyi sarsan kaset skandalında kaydı ortaya çıkmayan tek genel başkan yardımcısıydı.
Genel İdare Kurulu'nda yer alan diğer isimler şöyle şekillendi:
Uğur Poyraz
Ümit Dikbayır
Bahadır Erdem
Metin Ergün
Bilge Yılmaz
Ümit Özlale
Mehmet Tolga Akalın
Sevinç Atabay
Ayfer Yılmaz
Ünzile Yüksel
Burak Akburak
Kürşat Zorlu
Ayyüce Türkeş
Ömer Karakaş
Turhan Çömez
Buğra Kavuncu
Selcen Hamşıoğlu
Dursun Çolak
Naci Cinisli
Taha Orhun Ertürkmen
Şükrü Kuleyin
Cumali Durmuş
Şükriye Sevinç Çağlayan
Mehmet Aslan
Cem Özdemir
Hayrettin Nuhoğlu
Ayşe Sucu
Hüseyin Özlük
Mustafa Veysel Güldoğan
Berna Sukas
Rıdvan Yalçın
Ali Demir
Ahmet Zeki Üçok
Alparslan Yüce
Taner Demirel
Birol Aydemir
Türker Yörüköüoğlu
Sedat Aksakallı
Ece Güner
Yetkin Öztürk
Ali Gökdemir
Erol Karapınar
İmren Tüfekçi
Orkun Kamber
Ayşen Kurt
Emin Yetim
Raşit Emir Süer
İrem Yaman
Fatih Koca
Merkez Disiplin Kurulu üyeleri de şöyle:
Meral Alemdar
Kadriye Ünler
Süleyman Çetin
Batuhan Yılmaz
Hamza Yurtsever
Zeynep Şeyma Irmak
Hatice Kayalı
Hatice Elvan Ece
Abdullah İlker Sungur
Metehan Kutlu
Kenan Kaçmaz