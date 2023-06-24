Titan'da yaşamını yitirmişti: İngiliz milyarder Hamish Harding'le ilgili Fenerbahçe detayı ortaya çıktı

1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan 'Titan' adlı denizaltında yaşamını yitiren İngiliz milyarder Hamish Harding'le ilgili dikkati çeken bir detay ortaya çıktı.

Bir özel uçak kiralama şirketinin Instagram sayfasında yapılan taziye paylaşımlarında Harding’in Anıtkabir'i ziyaret ettiği ve imzalı Fenerbahçe formasıyla poz verdiği görülüyor.

HAMISH HARDING KİMDİR?

58 yaşındaki Harding, Action Aviation firmasının yönetim kurulu başkanıydı. Hamish Harding, havayolu taşımacılığına uygun bir pilot lisansına ve iş seyahatleri için jet kullanma derecelerine sahipti. Hamish 2022’de yılında 'Havacılığın Yaşayan Efsaneleri' arasına katıldı ve Kaşifler Kulübü’nün mütevelli heyetinde girmişti.

Havada ve denizde sınır tanımayan Harding, kutuplara da seyahatler gerçekleştirmişti. Harding 2016’da, eski astronot Buzz Aldrin’e Antarktika seyahatinde eşlik etti. Dünyanın sınırlarını da aşan Harding geçen yıl, Jeff Bezos’un Blue Origin şirketiyle uzaya gitti.

Harding’in ailesi ve Action Aviation da bir açıklama yaptı. Harding’in 'eşine sevgi dolu bir koca ve iki oğluna kendini adamış bir baba' olduğu belirtildi:

"Titan’da sevdiklerini kaybeden diğer ailelerle aynı hislerde birleşmiş durumdayız. Hamish Harding eşi için sevgi dolu bir koca, iki oğlu için de kendini adamış bir babaydı. Action Aviation ekibi için o bir rehber, bir ilham kaynağı, bir destek ve bir efsaneydi. O türünün tek örneğiydi ve biz ona hayrandık. O, arazi ne olursa olsun, hayatını ailesi, işi ve bir sonraki macera için yaşayan tutkulu bir kaşifti. Hayatı boyunca başardıkları dikkate değerdi ve bu trajediden küçük bir teselli çıkarabilirsek, o da onu sevdiği şeyi yaparken kaybetmiş olmamızdır."