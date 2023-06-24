Titan'da yaşamını yitirmişti: İngiliz milyarder Hamish Harding'le ilgili Fenerbahçe detayı ortaya çıktı

Turistik denizaltı Titan’da hayatını kaybedenler arasında bulunan İngiliz milyarder Hamish Harding'in Fenerbahçe formasıyla fotoğrafı ortaya çıktı.

Titan'da yaşamını yitirmişti: İngiliz milyarder Hamish Harding'le ilgili Fenerbahçe detayı ortaya çıktı

1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan 'Titan' adlı denizaltında yaşamını yitiren İngiliz milyarder Hamish Harding'le ilgili dikkati çeken bir detay ortaya çıktı. 

Bir özel uçak kiralama şirketinin Instagram sayfasında yapılan taziye paylaşımlarında Harding’in Anıtkabir'i ziyaret ettiği ve imzalı Fenerbahçe formasıyla poz verdiği görülüyor.

Titan'da yaşamını yitirmişti: İngiliz milyarder Hamish Harding'le ilgili Fenerbahçe detayı ortaya çıktı - Resim : 1

HAMISH HARDING KİMDİR?

58 yaşındaki Harding, Action Aviation firmasının yönetim kurulu başkanıydı. Hamish Harding, havayolu taşımacılığına uygun bir pilot lisansına ve iş seyahatleri için jet kullanma derecelerine sahipti. Hamish 2022’de yılında 'Havacılığın Yaşayan Efsaneleri' arasına katıldı ve Kaşifler Kulübü’nün mütevelli heyetinde girmişti.

Havada ve denizde sınır tanımayan Harding, kutuplara da seyahatler gerçekleştirmişti. Harding 2016’da, eski astronot Buzz Aldrin’e Antarktika seyahatinde eşlik etti. Dünyanın sınırlarını da aşan Harding geçen yıl, Jeff Bezos’un Blue Origin şirketiyle uzaya gitti.

Harding’in ailesi ve Action Aviation da bir açıklama yaptı. Harding’in 'eşine sevgi dolu bir koca ve iki oğluna kendini adamış bir baba' olduğu belirtildi:

"Titan’da sevdiklerini kaybeden diğer ailelerle aynı hislerde birleşmiş durumdayız. Hamish Harding eşi için sevgi dolu bir koca, iki oğlu için de kendini adamış bir babaydı. Action Aviation ekibi için o bir rehber, bir ilham kaynağı, bir destek ve bir efsaneydi. O türünün tek örneğiydi ve biz ona hayrandık. O, arazi ne olursa olsun, hayatını ailesi, işi ve bir sonraki macera için yaşayan tutkulu bir kaşifti. Hayatı boyunca başardıkları dikkate değerdi ve bu trajediden küçük bir teselli çıkarabilirsek, o da onu sevdiği şeyi yaparken kaybetmiş olmamızdır."

Titan'da yaşamını yitirmişti: İngiliz milyarder Hamish Harding'le ilgili Fenerbahçe detayı ortaya çıktı - Resim : 2

Etiketler
Titan Hamish Harding Fenerbahçe
Mikrop bırakmıyor! Bir tutam tüketmek bile yetiyormuş.. İbni Sina’nın mucize baharatı Mikrop bırakmıyor! Bir tutam tüketmek bile yetiyormuş.. İbni Sina’nın mucize baharatı
Ekrem İmamoğlu'nun 'Beyonce mi, Rihanna mı?' sorusuna yanıtı gündem oldu: 'Dilek sence hangisi?' İmamoğlu'nun 'Beyonce mi, Rihanna mı?' sorusuna yanıtı gündem oldu
Kurban etinin yanında en iyi ne gider? Kavurma yaparken tencereye ekleyin Kurban etinin yanında en iyi ne gider? Kavurma yaparken tencereye ekleyin
Kafkaesk hikâye: Dilekçelerin ardı arkası kesilmiyor, kaya her an düşebilir ancak kimse 'dokunmuyor' Dilekçelerin ardı arkası kesilmiyor; kaya her an düşebilir, kimse 'dokunmuyor'
ÇOK OKUNANLAR
Paraya para demeyecekler: Bu yıl zengin olacak 5 burç açıklandı Bu yıl zengin olacak 5 burç açıklandı
'Aday olurum' demişti: Aziz Yıldırım 'FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den geçmişte maddi gelir elde edenler' derken kimi kastetti? Aziz Yıldırım 'FETÖ'cü, hocacı' derken kimi kastetti?
Hilal Kaplan'ın evlendiği Emre Efser'in eski eşinden dikkat çeken paylaşımlar Hilal Kaplan'ın evlendiği Emre Efser'in eski eşinden dikkat çeken paylaşımlar
Kayıp olarak aranan yaşlı adam Mehmet Şimşek'in mesai arkadaşı çıktı! Kayıp olarak aranıyordu: Ünlü ekonomist çıktı!
Müge Anlı'yı sinirlendiren iddia! Açtı ağzını, yumdu gözünü: "Allah onun başına versin" Müge Anlı'yı sinirlendiren iddia! Açtı ağzını, yumdu gözünü: "Allah onun başına versin"