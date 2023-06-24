Ekrem İmamoğlu'nun 'Beyonce mi, Rihanna mı?' sorusuna yanıtı gündem oldu: 'Dilek sence hangisi?'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019'da AKP adayı Binali Yıldırım'a karşı kazandığı seçimin dördüncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu.

Selim'in "Beyonce mi defansta olsun, yoksa Rihanna mı?" sorusu karşısında esprili ifadeler kullanan İmamoğlu, ilk etapta seyirciler arasındaki eşine dönerek "Dilek, sence hangisi?" diye seslendi; Selim ile aralarındaki diyalog devamında şöyle şekillendi:

İmamoğlu: Hiç cevap bile vermedi. Tribi yedik hocam.

Selim: Aynen. Canınız sıkılacak.

İmamoğlu: Hazır başlamışken Rihanna'yı da görelim...