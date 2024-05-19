19 Mayıs 'Büyük Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı I Özel: 100 yıl önce Gazi nasıl başardıysa ancak öyle başarabiliriz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Büyük Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başkentte binlerce kişi, Büyük Gençlik Yürüyüşü'nde bir araya geldi.

Kızılay Güvenpark'ta başlayan yürüyüşe Gençlik Caddesi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Büyük Gençlik Yürüyüşü'nde CHP milletvekilleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

ÖZEL AÇIKLAMA YAPIYOR

Özgür Özel'in açıklama yaptı. Özel'in sözlerinden satır başları şöyle:

"Türkiye Cumhuriyetinin ve partimizin kurucusu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna son yapılan seçimlerin 1. parti olmanın gururuyla çıkıyoruz. Son yapılan seçimlerde gazinin partisi 47 aradan sonra 1.parti olmuştur. Burada başarının sırrını çok sayıda gazeteci yorumcu televizyoncu tartışıyor. Bana soruyorlar nasıl yaptınız diye. 1980 darbesi siyasi partilerin 1980 sendikaların örgütlenmenin bilhassa solun üzerinden talepleriyle geçti. O günden bugüne siyaset kalesinin başarı kapısını partimiz bir türlü aşamıyordu.

'GAZİ NASIL BAŞARDIYSA ANCAK ÖYLE BAŞARABİLİRİZ'

Üzerinde 3 koca kilit vardı. Biz partimiz kongresinden değişim sloganıyla genç dinamik kadrolarla çok sayıda genç ve kadın arkadaşımızla birlikte yetkiyi aldıktan sonra oturduk önümüzdeki duruma baktık. Buradan bir kez daha hatırlatmak isterim ki CHP'nin PM'nin yaş ortalaması 43'tür. CHP'nin MYK'nun yaş ortalaması 46'dır. CHP'de MYK'da 18'i gölge kabinede bakan 1'isi cumhurbaşkanı yardımcısı, 18 genel başkan yardımcısı görevlidir. Sarayın yaptığı görevlendirmede 17 erkek bakan sadece 1 kadın bakan varken, o da çok önemlidir ama aileden sorumlu bakanken. Yani kadınlara mesaj sen ancak aileden çocuktan anlarsın, yaşlıya bakmaktan anlarsın, dışişleri, kültür sanat senin işin değil diyen anlayışa karşı CHP MYK'sında 18 bakanın 9'u kadın 9'u erkektir. İşte bu ekiple oturup tartıştık. Siyaset kalesinin başarı kapısı 50 yıldır kapalı, üzerinde kilitler asılı nasıl açarız dedik. Dedik ki o anahtarlar buralar da bir yerlerdedir. 100 yıl önce Gazi nasıl başardıysa ancak öyle başarabiliriz.

'LİSTELERİMİZDE ÇOK SAYIDA KADINA YER VERDİK'

Döndük baktık ve bulduk 3 tane anahtar bırakmış Gazi Mustafa Kemal CHP'ye emanet. Birinci anahtar cumhuriyeti kurdu ve cumhuriyeti kurduğunda nasıl yaptı bu işi. Önce 3 kilidin 3.sünden bahsedeceğim. Cumhuriyetten önce bütün Avrupa bilimle fenle buluşlarla uğraşırken Osmanlı maalesef kuruluş ve yükselme döneminden farklı olarak dogmalarla hurafelerle uğraşıyordu. Matbaanın gelişi bile 200 yıl gecikmişti. Mustafa Kemal ilk önce bilim dedi fen dedi. Biz de bu seçimlerde ölçme ve değerlendirmeyi kullanarak en çağdaş bilişim yöntemlerini kullanarak aktif yerlere basan bir kampanya yaptık. İkinci kilide gelince Gazi Mustafa Kemal 100 yıl önce kadını sosyal hayata katmıştı. Avrupa'daki ülkelerden 40 yıl önce seçme seçilme hakkını vermişti. Biz de ikinci kilidi çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınlarıyla aşabileceğimizi düşündük listelerimizde çok sayıda kadına yer verdik.

‘BİZİM PEŞİNDEN GİTTİĞİMİZ YANINDAKİ YAVERE GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER DİYORDU’

1.kilidi nasıl aşacağız diye düşündük. Bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk kurdu, dedi ki "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." Bunu söylerken birisine güvenmesi lazım. Sen toprak olduktan sonra ilelebet bu cumhuriyet yaşayacaksa kime güveniyorsun? Kime emanet ediyorsun. Partinin genel başkanlarına emanet edebilirdi, etmedi. Askerdi orduya bırakabilirdi. Genelkurmay başkanlarına bırakabilirdi yapmadı. Türkiye Cumhuriyeti'ni Gazi Mustafa Kemal gençlere emanet etti. İşte bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti 105 yıl önce bugün başlayan ilk adımla önce kurtuluş mücadelesini, sonra kuruluş mücadelesini vermiş ve çok kısa sürede bütün sorunlarını teker teker aşarak şahlanışa başlamıştır. Bugün bir kez daha onun emanetine, onun güvendikleri gençler sahip çıkmaktadır. Onun için cumhuriyet dimdik ayaktadır. Size inanıyoruz. 31 Mart akşamı söyledim, herkes kafasına göre bir beka sorunu tarif ediyor. Bir ülkenin esas sorunu işgalin tehlikesi değildir. Çünkü bu ülke işgal edilmeye kalktığında kimin ne tavır koyduğunu biliyoruz. Bugün beka sorunu var diyenler çok övündüklerine baksınlar işgal kuvvetleri İstanbul'a gelince o işgal donanmasına kırmızı halıları sererken onları saraylarda ağırlarken, sıkışınca Yıldız Sarayından İngiliz zırhlısına kaçarken bizim peşinden gittiğimiz yanındaki yavere geldikleri gibi gidecekler diyordu."