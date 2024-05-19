Kulis I AKP'de sonbaharda değişim bekleniyor: “Bizi gazeteciler, akademisyenler değil biz temsil edelim"

AKP, 31 Mart seçim sonuçlarını analiz etmeye ve yenilgisinin sonuçlarını tespit etmeye devam ediyor.

Duvar'dan alınan habere göre, haziran ve temmuz aylarında AKP'de kapsamlı toplantılar yapılacak.

Partide beklenen değişimlerin sonbaharda planlanan olağan kongrede gerçekleşmesi bekleniyor.

Kongrenin takvimi, 22 Mayıs'ta toplanacak MKYK’da netleşecek. Parti yönetimi ve hükümette beklenen değişimlerin yanı sıra, milletvekillerinin Meclis çalışmalarında da değişim beklentisi var.

Geçtiğimiz haftalarda grup başkanvekilleriyle bir dizi toplantı yapan AKP milletvekilleri, daha etkin bir Meclis çalışması talebinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası, muhalefetin Meclis’in etkisinin azaldığı yorumlarına bazı noktalarda katılan milletvekilleri, Meclis’in daha fonksiyonel hale gelmesi gerektiğini tartıştı.

Komisyon çalışmalarının daha kaliteli hale getirilmesi, kanun yapma sürecinin altyapısının güçlendirilmesi, daha fazla milletvekilinin sürece katılımı, Meclis kürsüsünün daha etkin kullanılması ve basın toplantılarının artırılması gibi öneriler dile getirildi.

Ayrıca, milletvekillerinin güncel gelişmeler dışında kendi gündemlerini inşa edecek faaliyetlere ağırlık vermesi gerektiği vurgulandı. Milletvekillerinin medya ile ilişkileri de ele alındı. Farklı televizyon kanallarının programlarına katılım sağlanması gerektiği belirtilirken, “Bizi gazeteciler, akademisyenler değil biz temsil edelim” görüşü dile getirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem