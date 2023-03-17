Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’den milletvekili adaylık başvurusunda bulundu

Seçim heyecanı ve yoğunluğunun yaşandığı şu günlerde Nevşehir’de ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olan bir genç, AKP Nevşehir İl Başkanlığında milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan Nevşehirli 24 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta yapılacak olan genel seçimler için AKP'den Nevşehir milletvekili aday adayı oldu.

AKP Nevşehir İl Başkanlığı tarafından oluşturulan AKP Milletvekilliği aday adaylığı komisyonuna ön başvurusunu yapan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra AKP İl Başkanı Ali Kemikkıran’ı makamında ziyaret ederek, aday adaylığı başvuru dosyasını teslim etti.

İsminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı olmasından dolayı çoğunlukla olumlu tepkiler aldığını belirten Erdoğan, inanmayanların kimliğini istediğini söyledi. 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlerde Nevşehir’den milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Recep Tayyip Erdoğan; "AK Parti teşkilatlarında adeta bir fabrika vazifesi gören, biz gençlerin teşkilatlarında yetişmiş, davasına gönül vermiş liderine sevdalı bir kardeşiniz olarak doğduğum ve büyüdüğüm Nevşehir’den 14 Mayıs’ta yapılacak olan milletvekilliği seçimleri için ben de milletvekili aday adayı olduğumu açıklamak istiyorum. İsmimi duyan garipsiyor ve kimliğimi görmek istiyor. Genelde inanmıyorlar. 8 Mart 1999 doğumluyum. Adaylığım için hiç kimse beni yalnız bırakmadı ve herkes beni destekledi. 18-25 yaş kontenjanından aday adaylığına giriyorum. Eğer seçilirsem gençliği en güzel şekilde mecliste temsil etmek istiyorum” diye konuştu.





Kaynak: İHA