AKP'li üst düzey yetkili Reuters'a sızdırdı: Erdoğan'ın ekonomideki planı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi halinde ekonominin başına eski başbakan yardımcısı ve maliye bakanı Şimşek'i getirmeyi planladığı öne sürüldü.

Reuters’a konuşan AKP’li bir yetkili, Erdoğan’ın yeniden seçilmesi durumunda, ekonominin başına eski maliye bakanı Mehmet Şimşek’i getirmeyi planladığını söyledi.

Duvar’ın Reuters’ten aktardığına göre, AKP’li bir hükümet yetkilisi, söz konusu ekonomi yaklaşımına ilişkin değerlendirmesinde, bu yaklaşımın '2002 seçim beyannamesindekine benzer olacağını' söyleyerek, "Başka bir ifadeyle, AK Parti özüne dönüyor" ifadelerini kullandı.

AKP’li yetkili, 'Ekonomi programının öncelikleri arasında serbest piyasa ekonomisinde küresel ekonomidekine paralel ilke ve uygulamaların yer aldığını da kaydeden yetkili, taslak beyanname üzerindeki çalışmaların nihai aşamaya geldiğini aktardı.

'KABUL EDERSE EKONOMİDE RADİKAL DEĞİŞİMLER GETİREBİLİR'

Ajansa konuşan üst düzey AKP’li yetkili, taslak seçim beyannamesinin kabulü için Erdoğan'ın son onayın gerektiğini fakat şu ana kadar herhangi bir muhalefet şerhinin düşülmediğini aktardı. Yetkili, "Kabul ederse bu hem kabinede hem de ekonomi yönetiminde radikal değişimler getirecektir" diyerek Mehmet Şimşek'i işaret etti. Yetkili, "Tüm Türkiye Şimşek'in yaklaşımını ve başarısını biliyor. Eğer görevi alırsa, ekonomi politikalarında, bürokrasi ve kabine üyelerinde radikal değişimler kaçınılmaz olur" dedi.

‘MİLLET İTTİFAKINDAN 3 PARTİ DE ŞİMŞEK’LE ÇALIŞMAK İSTİYOR’ İDDİASI

Reuters'a konuşan başka bir yetkili ise yalnızca AK Parti'nin değil, Millet İttifak'ından üç partinin de Mehmet Şimşek ile çalışmak istediğini belirtti.

Daha önce Reuters haber ajansına konuşan Millet İttifakı kaynakları, CHP lideri ve ittifakın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda ekonominin başına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın getirileceğini söylemişti.