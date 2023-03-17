Onur Akın, CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Siyasi partilerin 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili seçimi için hazırlıkları sürüyor. CHP’de aday adaylık başvuruları için genel merkezde bir komisyon oluşturuldu. Şu ana kadar çok sayıda başvuru oldu.

O isimlerden biri de sanatçı Onur Akın oldu. Akın, genel merkeze giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

ONUR AKIN KİMDİR?

Onur Akın, 6 Mart 1967 tarihinde Bitlis’in Ahlat ilçesinde doğmuştur. Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin altıncı ve son çocuğudur. Babasının tayini nedeniyle 3 aylıkken İstanbul’un Beykoz ilçesinde yaşamaya başladı. İlkokul eğitimini Paşabahçe İlköğretim Okulu’nda, ortaokul eğitimini Paşabahçe Ortaöğretim Okulu’nda ve lise eğitimini Paşabahçe Ferit İnal Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

İlk müzik derslerini babası ve ağabeyinden almıştır. İlk enstrümanı mandolindir. Ardından bağlama ile, lisede müzik öğretmeni Dr. Zihni Bey’in desteğiyle “Batı müziği” ile tanıştı. Batı müziği ve yöresinin kültürü ile müziğinin birleşimi, gelecekteki müzik tarzının temellerini oluşturmuştur.

Onur Akın, 1987 yılında kurduğu “Grup Baran” adlı müzik gurubu ile ilk albümünü “Yediveren” adı ile 1989 yılında çıkarmıştır. 1991 yılında yine Grup Baran ile birlikteliğinin son albümü olan “Kuytuda Başak”ı çıkarmışlar; daha sonra Grup Baran’dan ayrılma kararı vererek 1991’den sonra solo albümlerine devam etti.

Vedat Türkali’nin 1944 yılında yazdığı “Bekle Bizi İstanbul” adlı şiirini besteleyip yorumlamıştır. “Seviyorum Seni” isimli bestesinin sözleri Nazım Hikmet’e aittir. Başlarda hırçın şarkılar söylerken, şarkıları aşk şarkılarına doğru yön değiştirdi.

Hem şair, hem de besteci olan Onur Akın, kendine ait Eylül Müzik şirketini kurmuştur. Müzik hayatının başından bu yana yurt içi ve yurt dışında pek çok konser vermiştir. Beste çalışmalarına Ruhi Su’nun sesinden ve müziğinden etkilenmesi nedeniyle başlamıştır. Kendi şiirlerinin yan ısıra çok önemli şairlerin de şiirlerini bestelemiştir.

Onur Akın, 1991 yılında ressam Hanife Sevim Akın ile evlendi. Eylül Türkü Akın adında bir kızı vardır.