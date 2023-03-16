Kılıçdaroğlu KKTC'den döndü: 'Ailelerin hediye ettiği formayı baş ucumda tutacağım'

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma neden olurken; Adıyaman’daki depremde yıkılan Isias Otel'e uygulama eğitimine giden 30 rehber ve spor müsabakaları için KKTC'den gelen kafileden 35 kişi hayatını kaybetmişti.

KKTC DÖNÜŞÜ AÇIKLAMA

Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte KKTC'ye gittiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu, KKTC dönüşü eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte kameraların karşısına geçti.

Kılıçdaroğlu şu açıklamaları yaptı:

"Bu insanlara kulaklarını kapadılar. Baş sağlığı dilemeyi bile çok gördüler. Sevgili halkım, bizde babası ölene yetim, annesi ölene öksüz deriz. Peki evlatları kaybeden anne ve babalara ne diyeceğiz? Ben ve Selvi Hanım bu acıyı çok iyi biliyoruz. Unutmamak lazım ki bir milletin dili, dini, ırkı çocuktur. Çocuk olursa aile ruhen ölür. Çocukların katilleri belli. Gereğini bir kaç ay sonra yapacağımı söylemek için gittim. Kimsenin ahı kalmayacak.

Tüm aileleri bir araya getirerek vakıf kuracağız. O çocukların isimleri sonsuza kadar yaşayacak.

Bu liyakatsizlik, bu kar hırsı 50 bin insanın canını aldı. Kıbrıslı aileler bir forma verdiler. Bu formayı yastığımın yanına koyacağım. Şampiyon melekleri unutmayacağım. Sinan Ateş’i unutmayacağım. Emine Şenyaşar’ı unutmayacağım. Sevgili halkım, sen de unutma!"

Kılıçdaroğlu açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından da bir dizi paylaşımda bulundu.

"HER BİR EVLADIMIZIN ADIYLA YÜZLERCE BURS VERECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman'da 65 kişiye mezar olan Grand Isias Otel'in yapımında dere çakılı ve kum kullanılmıştı. Kuzey Kıbrıslı voleybol takımının çocukları, Şampiyon Melekler o otelin altında can verdi. Orada cinayet işlendi. Başka adı yok bunun. 31 turist rehberi de aynı binanın altında kaldı.

Bugün eşim Selvi hanımla Gazimağusa'ya gittim. 23 aileyi ziyaret ettim. Anneler, babalar, kardeşler, halalar, amcalar, dayılar. Yüzlerce kişiyle konuştum.

Öyle bir acıyla karşılaştık ki Kıbrıs'ta, adını koyamıyorum. Çocukların odalarında mumlar yanıyor… Herkes feryat içinde. Devleti yönetenler bu insanlara tümüyle kulaklarını kapadılar. Başsağlığı dilemeyi bile çok gördüler.

Çocukların katilleri belli, birkaç ay sonra gerekeni yapacağımızı anlatmak için gittim. Cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım. Öncelikle tüm ailelerin bir araya geldiği bir vakıf kuracağız. Her bir evladımızın adıyla yüzlerce burs vereceğiz.

Melekler Takımı’nın formasını yatağımın yanına koyacağım. Her sabah uyandığımda bu formayı göreceğim. #isiashepimizindavası diyeceğim. Şampiyon Melekler’i unutmayacağım. Sinan Ateş’i unutmayacağım. Emine Şenyaşar’ı unutmayacağım. Siz de unutmayın ey halkım."