CHP'li Ali Mahir Başarır açıkladı: İşte sahte diploma skandalının perde arkası

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bazı üst düzey görev yapan isimlerin sahte diplomalı olduğunu iddia ederek isimleri paylaşacağını söylemişti. Başarır, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

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CHP'li Ali Mahir Başarır açıkladı: İşte sahte diploma skandalının perde arkası

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sahte diploma skandalını meclis gündemine taşıdı.

Ayrıntıları Cumhuriyet TV’den Ebru Birçak Edebali’ye anlatan Başarır, pek çok tanınmış isme çay ısmarlar gibi diploma ısmarlandığını söyledi.

Başarır, "aralarında Osmaniye milletvekili var, Ankara milletvekili var. Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Genel Sekreteri Necdet Ada var, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanı Osman Çangal var, Sağlık Bakanlığı Müşaviri Gökhan Biçkur var..." dedi. Başarır, “Ver mehteri” sloganıyla ünlenen sunucu Erkan Tan’ın da bulunduğu kişilerin sınava bile girmeden diploma sahibi olduğunu söyledi.

Öte yandan CHP Grubu’nun, “Türk Hava Kurumu Üniversitesinde 2016-2017 ve öncesi yıllarda verilen yüksek lisans diplomalarının incelenmesi” amacıyla TBMM Başkanlığı’na verdiği Meclis Araştırması Önergesinin, bugün Genel Kurul’da görüşülme önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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