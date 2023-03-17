Deniz Zeyrek son kulisleri yazdı: Erdoğan ‘aslarını’ sahaya sürerek bir taşla iki kuş vurmak istiyor

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, “Erdoğan ‘aslarını’ sahaya sürerek bir taşla iki kuş vurmak istiyor” ifadelerini kullandı.

“Temel hedef Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'yla arasındaki (en iyi ihtimalle) 5 puanlık farkı kapatmak. Deprem, sel gibi afetler sonrasında yaşanan felaketler, iktidarın vaatlerle icraatlarla oy kazanmasını zorlaştırıyor. O yüzden başka bir yol haritasına ihtiyaç duyuluyor. O yol haritasında ise ilginç detaylar var” diyen Zeyrek, şunları kaydetti:

“1-İttifakı genişletmek: HüdaPar ve Yeniden Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'na katmak. Erdoğan'ın stratejistleri iki partinin katılmasıyla muhafazakar Kürt ve Türklerden 2 puan gelmesini umut ediyor.

2-İYİ Parti tabanını çekmek: Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesini, HDP'nin açıklamalarını İYİ Parti'nin milliyetçi tabanına karşı kullanmak. İYİ Parti tabanından Cumhur İttifakı'na en az 3 puan çekmek.

3-Kılıçdaroğlu'nun rakiplerine görünmez destek: Memleket Partisi lideri Muharrem İnce aksini söylese de iktidar stratejistleri, muhalefet mahallesinden Kılıçdaroğlu'nun rakibi olan herkesi kendi saflarında görüyor. Erdoğan'ın seçim stratejisini oluşturmakla görevli yetkililerden biri, İnce'nin alacağı oylar sayesinde Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50'nin altında kalabileceğini ve ilk turda kazanamayabileceğini, bunun da Erdoğan'ın şansını artırabileceğini ifade etti. AK Parti kulislerinde Erdoğan'ın, iletişim kadrolarına İnce'nin Kılıçdaroğlu karşısında güçlenmesi için el altından (İnce'nin dahi haberi olmadan) her türlü desteğin verilmesini istediği konuşuluyor. Yakında sosyal medyada ikinci tura Erdoğan ve İnce'nin kalacağını gösteren anket ve yorumları sıkça görürseniz şaşırmayın.

4-Milletvekili seçimlerine asılmak: Yapılan değerlendirmede Cumhur İttifakı'nın milletvekili seçimlerinde başarısız olmasının Cumhurbaşkanlığı seçimini de doğrudan ve olumsuz etkilediği tespiti yapılmış. Bu nedenle milletvekili genel seçimlerinde de oyları artıracağı düşünülen kararlar alınmış. Bunlardan biri de “tanınmış isimlerin” milletvekili adayı olması.”

“Kulislerde eski bakan Mehmet Şimşek'in de AK Parti Gaziantep Milletvekili olacağı konuşulsa da parti kurmaylarına bu bilgiyi doğrulatamadım. Gaziantep'ten yine eski adalet Bakanı Abdulhamit Gül aday olabilir” diyen Zeyrek, “TBMM kulisinde bir gazeteciye ‘Sen de adaylık başvurusu yapıyor musun’ diye sorduğu konuşulan Erdoğan, tartışma programlarında ünlenen bazı gazetecileri de milletvekili adayı yapabilir” diye ekledi.

Zeyrek, “Erdoğan ‘aslarını’ sahaya sürerek bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Yani bir taraftan güçlü adaylarla kazanmak istiyor, diğer taraftan da ‘muhalefete düşme’ durumu için aslarına dokunulmazlık gibi ciddi bir önlem alıyor” notunu düştü.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.